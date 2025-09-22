킥플립 (왼쪽부터_주왕, 동화, 케이주, 계훈, 동현, 민제)/ 사진 제공=JYP

그룹 킥플립이 '무대 맛집' 수식어를 정조준한다. 킥플립은 22일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 세 번째 미니 앨범 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.타이틀곡 '처음 불러보는 노래'는 힘찬 신스 사운드와 기타 리프가 어우러진 팝 펑크 기반의 업템포 댄스곡이다. 첫사랑을 고백하는 떨리는 순간을 담아냈다. 막내 동현이 작사와 작곡에 참여해 음악 역량을 뽐냈다.동현은 2집에 이어 3집 타이틀 작사·작곡에도 참여했다. 그는 "훌륭한 작곡가 및 프로듀서들과 함께해서 좋은 곡을 완성할 수 있었고, 그 과정에서 많이 배웠다. 곡을 만든 뒤 눈을 감고 처음부터 끝까지 들어봤는데 이 노래를 빨리 우리 형들한테 들려주고 싶었다. 멤버들이 타이틀곡을 듣고 좋아해서 정말 행복했다"고 전했다. 케이주는 "타이틀곡을 처음 들었을 때 마치 청춘만화의 주인공이 된 것 같았다"며 만족감을 내비쳤다.동현은 "1, 2집과는 다른 콘셉트에 도전해 보고 싶었고, 그래서 사랑 노래를 해보기로 했다. 위플립(팬덤명)을 생각하니까 가사가 쉽고 빠르게 나왔다"며 팬 사랑을 자랑했다. 그는 "내가 학생이다 보니 '네가 학생일 때 어떤 가사를 쓸 수 있냐'는 질문을 받았다. 하교할 때 노을 지는 하늘 아래에서 고백하는 장면이 설레고 풋풋하지 않을까 싶어서 이런 장면을 노래 가사에도 넣었다"고 했다.킥플립은 신보에서 살짝 삐끗해 버린 첫사랑 이야기를 풀어냈다. 타이틀곡을 포함해 '반창고 (Band-Aid)'(밴드-에이드), '특이점', '다시, 여기', 'Gas On It'(개스 온 잇), '404: Not Found'(낫 파운드), '악몽을 꿨던 건 비밀이지만'까지 총 7곡이 이번 앨범에 담겼다. 멤버들이 전곡 작업에 참여했다.선공개곡 '반창고' 작곡에 참여한 민제는 "작곡을 처음 해 봤는데 많은 걸 경험했다. 음악의 세계에 한 발짝 더 다가갈 수 있었다. 만족도는 10점 만점에 10점"이라고 말했다. '특이점' 작사·작곡에 참여한 계훈은 "나는 겸손하게 10점 만점에 9점으로 하겠다"고 덧붙였다.이날 계훈은 컴백을 앞두고 박진영 PD에게 들은 조언을 전했다. 계훈은 "PD님이 이번 앨범도 물론 중요하지만 앞으로 킥플립의 장점을 파악하고 그 부분을 성장시켜 나가는 게 더 중요하다고 했다"고 말했다.계훈은 킥플립의 장점으로 라이브 실력을 꼽았다. 그는 "밝고 에너지 넘치는 라이브 무대를 보여줄 수 있다는 게 우리의 큰 장점"이라며 자신감을 보였다. 민제는 "기존의 것에 얽매이지 않는 새로움과 자유로움이 우리의 장점이다. 매번 새로운 콘셉트에 도전하고 새로운 모습과 개성을 보여줄 수 있다"고 말했다.이번 활동에는 멤버 아마루가 건강상의 이유로 불참한다. 소속사 JYP엔터테인먼트는 컴백을 닷새 앞둔 지난 17일 팬 커뮤니티를 통해 "아마루는 심리적 불안 증세 때문에 충분한 안정과 치료가 필요하다는 의료진 소견을 받았다"고 밝혔다. 동현은 "아마루 형과 3집 활동을 함께하지 못해 아쉽다. 아마루 형이 건강하게 돌아오길 기다리고 있다. 형의 빈자리는 우리 여섯 명이 열심히 활동해서 채워보겠다"고 밝혔다.목표는 음악 방송 1위다. 동현은 "무조건 1위를 하고 싶다. 사랑 노래인 만큼 1위를 하게 된다면 앵콜 때 꽃다발을 들고 무대를 하겠다"고 약속했다.킥플립의 미니 3집 'My First Flip'은 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr