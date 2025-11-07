[종합] '이숙캠' 결국 퇴소 선언했다…마이크 빼고 욕설 쏟아낸 아내, 남편 황당 발언에 '폭발'

사진제공=JTBC

16기 마지막 부부의 솔루션 과정이 공개됐다.지난 6일 방송된 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 16기 마지막 부부의 남은 사연과 솔루션 과정이 공개됐다. 특히 남편의 계속되는 황당한 거짓말과 의외의 모습으로 모두를 놀라게 했다.이날 가사조사에서는 모텔 사건뿐 아니라 서장훈과 직접 통화했다는 남편의 황당한 거짓말까지 밝혀져 모두가 충격에 빠졌다. 이외에도 시댁 식구와 주변 지인에게 아내를 험담하는 모습까지 밝혀져 공분을 샀다. 부부의 언행을 그대로 따라 하는 영상 속 아이들의 모습을 본 두 사람은 깊은 반성과 변화를 다짐했다.이후 진행된 부부 상담에서 이호선 상담가는 단단해 보이는 아내의 겉모습 뒤에 숨겨진 여린 마음을 알아봤다. 그동안 남편 대신 가장 역할을 해온 아내에게 “이제는 스스로 돌아봐야 할 때”라고 위로와 조언을 건넸다. 남편에게 매달 일정 금액의 용돈을 지급해 돈에 대한 거짓말을 줄이는 환경을 만들 것을 제안했다. 상담을 마무리하며 이호선은 부부에게 “이 집은 변화돼요”라는 따뜻한 응원을 전하기도 했다.그러나 이어진 드라마 심리극에서 분위기는 급반전됐다. 남편이 “돌 때 아버지에게 버려진 기억이 난다”라고 말해 모두를 당황하게 했는데. 스스로 기억력이 나쁘다고 말해왔던 남편이기에 더욱 신뢰가 가지 않던 상황. 남편은 심리극 치료 최초로 남편에게 무릎까지 꿇으며 진심 어린 사과를 전했지만, 아내의 신뢰는 회복되지 못한 채 마무리됐다. 이후 화난 아내를 두고 남편이 사라지는 일이 벌어지면서 아내는 결국 마이크를 빼고 욕설을 쏟아내며 퇴소를 선언하는 상황까지 벌어졌다.솔루션을 통해 변화 의지를 보였던 아내는 남편에 대한 신뢰가 무너지자 변호사 상담에서 확고한 이혼 의사를 밝혔다. 온순해 보였던 남편의 폭행 사실이 추가로 드러나 큰 충격을 안긴 가운데, 자세한 내용은 오는 13일 오후 10시 30분 방송되는 ‘이혼숙려캠프’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr