킥플립 (왼쪽부터_주왕, 동화, 케이주, 계훈, 동현, 민제)/ 사진 제공=JYP

JYP 수장 박진영이 그룹 킥플립에게 조언을 건넸다.킥플립(KickFlip)은 22일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 세 번째 미니 앨범 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 계훈은 컴백을 앞두고 박진영 PD에게 들은 조언을 전했다. 계훈은 "PD님이 이번 앨범도 물론 중요하지만 앞으로 킥플립의 장점을 파악하고 그 부분을 성장시켜 나가는 게 더 중요하다고 했다"고 했다.계훈은 킥플립의 장점으로 라이브 실력을 꼽았다. 그는 "밝고 에너지 넘치는 라이브 무대를 보여드릴 수 있는 게 우리의 큰 장점"이라며 자신감을 보였다. 민제는 "기존의 것에 얽매이지 않는 새로움과 자유로움이 우리의 장점이다. 매번 새로운 콘셉트에 도전하고 새로운 모습을 보여드리며 우리만의 자유로운 개성을 보여드릴 수 있다"고 말했다.타이틀곡 '처음 불러보는 노래'는 힘찬 신스 사운드와 기타 리프가 어우러진 팝 펑크 기반의 업템포 댄스곡이다. 첫사랑을 고백하는 떨리는 순간을 담아냈으며, 막내 동현이 작사와 작곡에 참여해 음악 역량을 뽐냈다.신보에는 살짝 삐끗해 버린 첫사랑 이야기를 풀어냈다. 타이틀곡을 포함해 '반창고 (Band-Aid)'(밴드-에이드), '특이점', '다시, 여기', 'Gas On It'(개스 온 잇), '404: Not Found'(낫 파운드), '악몽을 꿨던 건 비밀이지만'까지 총 7곡이 수록됐다. 멤버들이 전곡 작업에 참여해 앨범을 완성했다.킥플립의 미니 3집 'My First Flip'은 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr