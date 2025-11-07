사진=이정신 SNS

보이밴드 씨엔블루 멤버 이정신이 달라진 외모를 보였다.이정신은 지난 6일 자신의 인스타그램에 "ㅋㅋㅋ어쩌다보니 옷이.. 어어어예~~"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이정신이 베이지색 후드 상의를 입은 채 카메라를 응시하고 있는 모습. 특히 이정신은 안경까지 착용하고 있어 몰라볼 정도로 달라진 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.앞서 이정신은 과거 멤버 정용화에게 애정을 드러내며 "치아교정을 해줬다"고 언급했었다.한편 이정신은 1991년생으로 올해 34세다. 그룹 씨엔블루 베이스 포지션으로 2010년 데뷔해 올해 15주년을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr