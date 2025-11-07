사진=MBC

MBC가 올해 뚜렷한 흥행작 없이 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 1%대 시청률까지 기록한 가운데, 올해의 마지막 승부수로 '사극 명가'의 자존심을 건 카드를 꺼내 들었다.오는 11월 7일(금) 밤 9시 50분 첫 방송될 MBC 새 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼 체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마. 팔도를 뒤흔들 왕세자 이강(강태오 분)과 부보상 박달이(김세정 분)의 운명적 만남이 예고된 가운데 절대 놓쳐선 안 되는 관전 포인트를 짚어봤다.'이강에는 달이 흐른다'는 '로코킹' 강태오(이강 역)와 '로코퀸' 김세정(박달이 역)의 반가운 만남으로 높은 관심을 받고 있다. 여기에 이신영(이운 역), 홍수주(김우희 역), 진구(김한철 역) 등 세대 초월 라인업까지 더해지며 탄탄한 연기 시너지를 기대케 한다.'사극 명가'라 불리는 MBC가 새롭게 선보이는 청춘 판타지 사극이기에 시청자들의 이목이 쏠리고 있다. 유쾌함과 애틋함을 동시에 지닌 판타지 로맨스 사극을 통해 보는 이들의 마음마저 사로잡을 다섯 배우의 활약이 주목된다.극 중 이강(강태오 분)은 과거 연인을 잃고 웃음을 잃어버린 채 대리청정 중인 세자다. 반면 박달이(김세정 분)는 기억을 잃고 부보상으로 전국 팔도를 떠돌아다니던 중 우연한 계기로 세자 이강과 엮이면서 영혼이 뒤바뀌는 뜻밖의 일을 겪는다.극과 극의 세상에서 살아가던 두 사람이 서로의 몸에 들어가게 되면서 어떤 일들이 벌어질지 궁금해지는 상황. 과연 정반대의 신분이 된 이강과 박달이가 각자의 삶에 잘 적응할 수 있을지, 어디서도 만나보지 못한 기상천외한 역지사지(易地思之) 로맨스에 눈길이 모인다.끝없는 욕망을 지닌 좌의정 김한철(진구 분)은 자신의 권력을 공고히 하고자 외동딸 김우희(홍수주 분)를 세자빈으로 만들려 한다. 하지만 김우희는 폐위된 왕자 제운대군 이운(이신영 분)과 연정을 나누고 있다.얽히고설킨 이들의 복잡한 인연들도 작품 속 흥미진진함을 배가시킬 예정이다. 서로 상충 되는 목표와 상황 속에서 끊임없이 흔들리고 부딪힐 이운과 김우희, 그리고 김한철 중 끝내 웃게 되는 자는 누구일지 시선이 쏠린다.파이널 티저 영상에서는 이제껏 보지 못한 신비로운 존재가 모습을 드러내 호기심을 자극한다. 과연 티저 속 존재의 정체는 무엇일지, '이강에는 달이 흐른다'만의 독특한 세계관이 더욱 기다려진다.'이강에는 달이 흐른다'는 7일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr