가수 김재중이 험난했던 가정사를 털어놓으며 눈물을 쏟았다.19일 방송되는 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 다가올 민족 대명절 추석을 위해 준비한 엄마 손 특집으로 진행된다. 이에 김재중은 어머니와 함께 가족의 추억이 담긴 특별한 요리를 선보인다.공개되는 VCR 속 본가를 찾은 김재중은 어머니의 건강 상태를 살폈다. 몇 년 전부터 골반 수술, 무릎 수술을 했던 어머니가 이제는 발목까지 안 좋아져 걱정이 많다고. 김재중의 아버지는 어머니를 보며 "결혼할 때 손에 물 한 방울 안 묻히게 해 준다고 했는데 아내에게 나는 죄인이다. 할 말이 없다"라며 자책했다.이에 김재중의 어머니는 "내가 이 얘기는 생전 안 했는데"라며 김재중은 기억도 하지 못하는 지난 가족사를 털어놨다. 젊은 시절 금수저 출신의 상당한 재력가였던 김재중의 아버지는 어머니와 풍족한 결혼 생활을 하던 중 주변 사람들의 제안에 다른 사업에 큰돈을 투자했다가 부도가 났다고. 김재중의 어머니는 "하루아침에 당시 1억이라는 어마어마한 빚더미에 나앉게 됐다"고 털어놨다.김재중의 아버지는 "그 일로 큰 충격을 받아서 주변 사람들을 알아보지도 못했다. 사람들이 나보고 모두 미쳤다고 했다"고 말했다. 김재중의 어머니는 "(김재중) 아버지가 정말 풍파를 많이 겪었다. 죽을 고비도 많이 넘겼다"고 해 김재중을 놀라게 했다. 이어 어머니는 "그 일이 있고 (김재중) 아버지에게 신병이 왔다. 계속 신내림을 안 받으려고 했더니 마치 미친 사람처럼 이상했다"고 회상했다.결국 빚과 9남매의 생계는 고스란히 어머니의 몫이 됐다고. 김재중의 어머니는 "그때를 생각하면 죽으려고 해도 죽을 수도 없고. 그런데 애들이 '엄마 배고파'라고 하는데 어쩌겠냐"라며 눈물을 훔쳤다. 그때 김재중의 어머니는 길거리 행상부터 시작, 식당 일 등 갖가지 일을 하면서 9남매의 생계를 책임졌으며 혼자 1억 빚까지 모두 청산했다. 김재중은 생전 처음 듣는 부모님의 파란만장 이야기에 놀라면서도 눈물을 흘리는 어머니를 보며 함께 눈시울을 붉혔다.'신상출시 편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr