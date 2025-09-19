사진=김혜수 SNS

대한민국 톱 여배우 송혜교와 김혜수가 만났다.김혜수는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 송혜교가 화장기 적은 얼굴에 검은색 캡 모자를 착용한 채 카메라를 들고 있는 모습. 맞은편 김혜수 역시 같은 색깔의 버킷햇을 착용한 채 'Happy Birthday'라고 적혀있는 접시를 들고 있다. 특히 두 사람은 수수한 비주얼에도 박빙의 아름다운 미모를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.송혜교는 1981년생으로 올해 43세, 김혜수는 1970년생으로 올해 55세다.한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.김혜수는 지난 1월 공개된 디즈니+ '트리거'에 출연했었다. '트리거'는 검찰, 경찰도 해결하지 못한 사건들을 추적하는 탐사보도 프로그램 '트리거'의 정의로운 팀장 오소룡과 사회성 제로인 낙하산 PD 한도의 사활을 건 생존 취재기를 그린 작품이다. 김혜수는 내년 tvN 드라마 '두 번째 시그널'로 시청자들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr