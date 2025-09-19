신얼/사진 = LIKE A WAVE

신얼/사진 = LIKE A WAVE

EP 앨범 보관함을 통해 감각적인 음악 세계를 선보였던 아티스트 신얼이 18일, 무더운 여름의 마지막을 장식할, 시원한 바람을 느끼게 해줄 싱글앨범 ‘UP!’(업!)으로 컴백했다.이번 싱글 ‘UP!’는 기존 신얼의 잔잔했던 감성힙합 느낌에서 벗어나, 깔끔하지만 리드미컬한, 중독성 넘치고 흥겨운 멜로디와 시원한 사운드가 어우러져, 듣는 이들에게 시원하고 쾌적한 3분을 선사한다.특히, 이번 싱글 역시 EP ‘보관함’, 싱글앨범 ‘잘 지내’에 이어 프로듀서 진대호(Whaledone)와 협업으로 꾸준한 완성도를 보였으며, BLANK CREW(블랭크 크루) 시절 함께 활동했던 손명규(Mackoy)와 함께 제주도를 배경으로 한 뮤직비디오를 제작했다.싱글 'UP!'은 18일, 전 음원 플랫폼에서 공개됐다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr