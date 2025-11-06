/ 사진=KBS '말자쇼' 제공

KBS가 '말자쇼'를 제작한다.KBS 측은 6일 "'소통왕 말자 할매' 김영희, 정범균을 주축으로 새로운 세대 공감 소통 예능 '말자쇼'를 준비 중이다"라고 밝혔다.'말자쇼'는 '개그콘서트' 인기 코너 '소통왕 말자 할매'의 스핀오프로 기획된 파일럿 프로그램이다. 김영희가 '개그콘서트'에서 연기하는 캐릭터 '말자 할매'를 앞세워 세대와 관계를 뛰어넘는 진짜 소통을 그린 토크 예능이다. 관객과의 즉석 대화를 통해 누구나 한 번쯤 해봤을 법한 인생 고민을 유쾌하고 현실적으로 풀어내며, 촌철살인의 입담과 따뜻한 조언으로 웃음과 위로가 공존하는 세대 공감형 토크쇼를 지향한다.'말자쇼'의 근간이 되는 '소통왕 말자 할매'는 2023년 11월 '개그콘서트'에서 첫선을 보인 이래 현재까지도 꾸준히 사랑받고 있는 코너로, 관객 참여형 상담 포맷을 기반으로 한 스탠드업 코미디다. '개그콘서트' 공식 유튜브 채널에 업로드되는 '소통왕 말자 할매' 코너는 수백만 조회 수를 기록하며 화제를 모았다.KBS 관계자는 "'말자 할매' 김영희는 무대와 관객의 에너지만으로 공감과 웃음을 만들어내는 능력이 있다. '말자 할매'가 전 세대를 잇는 따뜻한 아이콘으로 자리매김할 것"이라며 "'말자쇼'는 웃음 속에서 공감과 공감이 공존하는 진정한 세대 공감 예능으로 자리할 것"이라고 밝혔다.한편, '말자쇼'는 KBS '개그콘서트' 공식 홈페이지에서 방청객을 모집 중이다. '말자 할매'의 화끈하고 통쾌한 즉문즉답 고민 해결쇼를 현장에서 보고 싶은 이들은 누구나 참여 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr