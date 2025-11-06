/ 사진=텐아시아DB

최영준, 임세미, 이기광, 임수향, 정혜인, 유선호가 MBN 마라톤 예능 ‘뛰어야 산다’ 시즌2에 합류했다. 앞서 지난 시즌1에는 양준혁과 최민환과 이혼한 율희 등이 출연했지만 새 시즌에 출연하지 않는다.MBN ‘뛰어야 산다’ 시즌2는 ‘열혈 러너들의 극한 레이스’란 부제에 걸맞게, 러닝에 진심인 스타들이 ‘플레이어’로 각종 대회에 참여해 쟁쟁한 크루들과 경쟁하는 ‘최강 크루전’을 담는다. 단장-부단장-중계단-코치로 시즌1을 성공적으로 이끌었던 션, 이영표, 양세형, 고한민이 ‘플레이어’로서 본격 등판하며, 여기에 최영준, 임세미, 이기광, 임수향, 정혜인, 유선호가 ‘뉴페이스’ 로 합류했다.시즌1 원년 멤버였던 션, 이영표, 양세형, 고한민은 시즌2에 임하는 남다른 출사표를 던졌다. 우선 션은 “이번 시즌에서는 제가 (러너로) 직접 뛰니까 더욱 즐거울 것 같다. 누군가를 돕는 것도 좋지만, 몸으로 부딪히며 느끼는 재미도 다르다”고 밝혔다.이영표 역시 “그동안 선수들을 서포트하며 뿌듯하기도 했지만, 마음 한 켠엔 ‘나도 뛰고 싶다’는 갈증이 있었다. 이제 마음껏 달릴 수 있어서 기대가 크다”고 말했다. 고한민은 “이제 본격적인 나의 무대가 시작되는구나 하는 생각이 든다. 매 순간이 기대되고 설렌다”며 열정을 드러냈고, 양세형은 “시즌1에서 중계석에서 ‘함께 달리고 싶다’는 생각을 늘 했는데, 드디어 선수로 뛰게 돼 기쁘다”고 전했다.시즌2는 팀전으로 전국의 쟁쟁한 크루들과 경쟁해야 하는데, 이에 대해 ‘정신적 지주’인 션은 “시즌1이 개인의 성장기였다면, 시즌2는 ‘팀으로서의 성장’을 보여줄 것”이라며 “우리가 팀으로서 함께 성장하는 모습을 지켜봐 달라”고 당부했다. 양세형은 “달리기의 인기가 전국적으로 뜨거운데 전국의 쟁쟁한 크루들과 대결하니까 더욱더 불타는 대결들을 기대하셔도 좋다”고 강조했다.시즌2에 합류한 ‘뉴 멤버’에 대한 궁금증도 크다. 션은 “시즌2 ‘뉴 멤버’ 모두 모두 러닝에 진심이다. 특히 최영준과 임수향은 의외의 허당 매력이 있어 재미를 더할 것 같다”고 귀띔했다. 이영표는 “정혜인은 끈기가 대단하고, 이기광은 성실함이 돋보인다. 유선호는 늘 긍정적이고 임세미는 이미 수준급 러너!”라며 칭찬을 아끼지 않았다. 고한민과 양세형은 “이기광이 첫 연습부터 톱랭커급 실력을 보여줬다. 시즌이 끝날 땐 에이스가 돼 있을 것”이라고 입을 모았다. 그러면서 양세형은 “주위에 달리기를 좋아하는 친구들이 많다, 개인적으로는 딘딘을 초대해 함께 뛰어보고 싶다”고 덧붙였다.마지막으로 시즌2를 ‘본방사수’ 해야 하는 이유에 대해 션은 “이번엔 ‘대결 구도’라 긴장감이 완전히 다를 것이다. 러닝을 좋아하는 분들이라면 재미와 노하우를 모두 얻을 수 있을 것”이라고 설명했다. 이영표는 “시즌2를 보시면 누구나 ‘나도 뛰고 싶다’는 마음이 들 것”이라고 ‘강추’했고, 고한민은 “천만 러너 시대다. 왜 달리는지, 달리면 무엇이 좋은지, 직접 보여드리겠다”고 말했다. 양세형은 “러닝을 망설이던 분들이 용기를 얻길 바란다. 이미 달리는 분들은 전국 크루들의 실력을 보는 재미가 있을 것”이라고 밝혔다.한편 MBN ‘뛰어야 산다’ 시즌2는 오는 11월 24일(월) 밤 10시 10분 첫 방송되며, 이에 앞서 시즌1의 우승 특전으로 주어진 세계 7대 마라톤 대회 ‘호주 시드니 마라톤’ 출전 도전기를 다룬 ‘뛰어야 산다 in 시드니’가 11월 10일(월)과 17일, 2주에 걸쳐 안방을 찾아갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr