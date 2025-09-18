사진=소유진 SNS

더본코리아 백종원 대표의 아내이자 배우 소유진이 근황을 전했다.소유진은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "비오는 날 아핌엔 떡만두국 먹고 등교~"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 소유진이 자식들의 등교를 위해 떡국을 직접 만든 듯한 모습. 특히 상 위에는 떡국 외 메추리알과 감자전 등의 밑반찬이 차려져 있었고, 금색의 수저 젓가락 등 화려한 식탁 위 풍경이 눈에 띄었다.소유진의 남편 백종원은 앞서 원산지표기법 위반을 비롯해 축산물위생관리 위반, 식품위생법 위반, 식품표시광고법 위반 등 여러 혐의로 현재 형사 입건과 신고 및 고발 당했다.이에 백종원은 지난 5월 "품질, 식품 안전, 축제 현장 위생을 포함한 그 외 모든 사안에 대해 근본적인 원인을 파악하고 개선하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "기업인으로서 회사의 성장과 가맹점주님들의 발전에 집중하기 위해 촬영 중인 프로그램을 제외하고 모든 방송 활동을 중단하도록 하겠다"고 선언했었다.한편 소유진은 15세의 나이 차이를 극복하고 2013년 백종원과 결혼했다. 이후 부부는 2014년 아들 용희, 2015년 딸 서현, 2018년 딸 세은 양을 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr