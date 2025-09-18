홍콩 CDFS-아시아모델페스티벌, 업무 교류 및 공동사업화 협약 체결[포토]

AMFOC 양의식 회장, 홍콩 CDFS Jacky Zhu 대표

AMFOC 이상희 이사. 최지원 상무, 첸쩐쥐아 COO, 양의식 회장, jacky zhu 대표, 류시위안 박사, 장혜원 이사

홍콩 CDFS(China Duty Free Shop(Hong Kong), 대표 Jacky Zhu)와 아시아모델페스티벌조직위원회(AMFOC, 회장 양의식)가 지난 12일 K뷰티, 유통분야의 상호 발전과 협력을 위한 업무 교류 및 공동사업화를 위한 협약(MOU)을 체결했다.홍콩 CDFS(China Duty Free Shop(Hong Kong))는 홍콩에 설립된 중국관광그룹면세점의 자회사다. 중국관광그룹은 국무원 국유자산감독관리위원회의 감독을 받고 있다. 홍콩 및 아시아 시장을 중심으로 온, 오프라인 면세소매 사업의 국제적 확장을 위한 플랫폼 역할을 하는 것이 핵심 목표로 글로벌 브랜드 조달, 국경 간 물류, 면세채널 운영을 맡고 있다.한편 올해는 20주년을 맞이하는 '아시아모델페스티벌'은 페이스 오브 아시아, 아시아오픈컬렉션, 아시아모델어워즈 뿐만 아니라 아시아 키즈, 시니어모델 대회, 글로벌 인플루언서 라이브커머스 등 아시아의 관련 아티스트와 산업이 함께 하는 다양한 이벤트가 오는 10월25~31일 강원랜드호텔 컨벤션센터 4, 5층에서 화려하게 진행된다.사진출처: 아시아모델페스티벌조직위원회조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr