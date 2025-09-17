뷰티 브랜드 ‘플린(FLYNN)’이 이시안을 브랜드 뮤즈로 선정했다.
맑고 투명한 매력으로 주목받고 있는 이시안은 플린이 추구하는 ‘맑고 투명하면서도 선명한 아름다움’과 잘 맞아떨어진다. 플린은 “브랜드 아이덴티티와 이시안의 무드가 만나 더 큰 시너지를 낼 것”이라며 이번 브랜드 뮤즈 선정의 배경을 전했다.
플린은 지난 8월 ▲블룸 헤이즈 블러쉬와 ▲소프트 오버 립라이너를 선보였고, 9월 말에는 ▲브리즈 블러 틴트 4종 10월 초에는 ▲다이브 워터 틴트 4종이 추가된다고 전했다. 소프트 오버 립라이너 3종은 자연스러운 발색과 멀티 활용이 가능하며, 블룸 헤이즈 블러쉬 4종은 맑고 투명한 수채화 같은 발색을 보여준다. 다이브 워터 틴트와 브리즈 블러 틴트는 각각 신규 컬러 4종이 추가돼 총 8종으로 확대됐으며, 다이브 워터 틴트는 촉촉하고 볼륨감 있는 텍스처가, 브리즈 블러 틴트는 보송하고 가볍게 픽싱되는 특징이 있다.
주요 제품군은 색조 화장품이며, 특히 틴트 라인은 10대부터 20대에서 긍정적인 반응을 얻고 있다. 플린 관계자는 “모델 이시안과 함께 맑고 투명하게, 자연스럽게 빛나는 플린의 가볍고 생기 있는 컬러 무드를 선명하게 보여줄 수 있을 것”이라며 “더불어 보다 다양한 제품군 및 컬러 제품들을 개발하고 있어 이른 시일 내에 다양한 제품으로 만날 수 있을 것”이라는 기대감을 전했다.
플린 관계자는 “이번 브랜드 뮤즈 선정과 신제품 출시를 통해 소비자들에게 한층 트렌디하고 차별화된 경험을 선사할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 다양한 색조 라인업과 플린만의 아이덴티티를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
플린은 이시안의 브랜드 뮤즈 발탁을 기념해 오는 18일(목)부터 다음달 2일(목)까지 15일간 브랜드 프로모션을 한다. 전 제품을 최대 40% 할인된 가격에 선보일 예정이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
맑고 투명한 매력으로 주목받고 있는 이시안은 플린이 추구하는 ‘맑고 투명하면서도 선명한 아름다움’과 잘 맞아떨어진다. 플린은 “브랜드 아이덴티티와 이시안의 무드가 만나 더 큰 시너지를 낼 것”이라며 이번 브랜드 뮤즈 선정의 배경을 전했다.
플린은 지난 8월 ▲블룸 헤이즈 블러쉬와 ▲소프트 오버 립라이너를 선보였고, 9월 말에는 ▲브리즈 블러 틴트 4종 10월 초에는 ▲다이브 워터 틴트 4종이 추가된다고 전했다. 소프트 오버 립라이너 3종은 자연스러운 발색과 멀티 활용이 가능하며, 블룸 헤이즈 블러쉬 4종은 맑고 투명한 수채화 같은 발색을 보여준다. 다이브 워터 틴트와 브리즈 블러 틴트는 각각 신규 컬러 4종이 추가돼 총 8종으로 확대됐으며, 다이브 워터 틴트는 촉촉하고 볼륨감 있는 텍스처가, 브리즈 블러 틴트는 보송하고 가볍게 픽싱되는 특징이 있다.
주요 제품군은 색조 화장품이며, 특히 틴트 라인은 10대부터 20대에서 긍정적인 반응을 얻고 있다. 플린 관계자는 “모델 이시안과 함께 맑고 투명하게, 자연스럽게 빛나는 플린의 가볍고 생기 있는 컬러 무드를 선명하게 보여줄 수 있을 것”이라며 “더불어 보다 다양한 제품군 및 컬러 제품들을 개발하고 있어 이른 시일 내에 다양한 제품으로 만날 수 있을 것”이라는 기대감을 전했다.
플린 관계자는 “이번 브랜드 뮤즈 선정과 신제품 출시를 통해 소비자들에게 한층 트렌디하고 차별화된 경험을 선사할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 다양한 색조 라인업과 플린만의 아이덴티티를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
플린은 이시안의 브랜드 뮤즈 발탁을 기념해 오는 18일(목)부터 다음달 2일(목)까지 15일간 브랜드 프로모션을 한다. 전 제품을 최대 40% 할인된 가격에 선보일 예정이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT