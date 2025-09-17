스트레이 키즈 ‘dominATE_celebrATE’ 공연 포스터 이미지/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)의 국내 첫 스타디움 콘서트가 전석 매진됐다.스트레이 키즈는 10월 18일과 19일 양일간 인천아시아드주경기장에서 단독 콘서트 'Stray Kids World Tour (<도미네이트 : 셀레브레이트>)를 개최한다. 지난 12일 오후 8시 공식 팬클럽 스테이(팬덤명: STAY) 5기 회원을 대상으로 선예매가, 16일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된 가운데 총 2회 공연이 전석 솔드아웃되며 압도적 티켓 파워를 재입증했다.이번 공연은 전 세계 34개 지역 54회 공연의 자체 최대 규모 월드투어 ' '의 피날레를 장식하는 앙코르 공연이다. 2024년 7월 발매한 미니 앨범 'ATE'(에이트)와 '기념하다', '축하하다'라는 뜻의 영단어 'celebrate'를 결합해 완성한 공연명처럼 2024년 8월 서울에서 출발해 2025년 7월 로마에 이르기까지 약 11개월간 세계 초대형 공연장을 가득 채우고 수많은 K팝 최초, 최고 기록을 쓴 스트레이 키즈가 이를 자축하는 세리머니를 펼친다.스트레이 키즈는 이번 앙코르 공연으로 국내 야외 스타디움에 첫 단독 입성한다. 2022년 9월 'Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" Seoul Special (UNVEIL 11)'(스트레이 키즈 두 번째 월드투어 "매니악" 서울 스페셜 (언베일 11))을 통해 KSPO DOME에, 2023년 10월 'Stray Kids '5-STAR Dome Tour 2023 Seoul Special (UNVEIL 13)''(파이브스타 돔 투어 2023 서울 스페셜 (언베일 13))으로 고척스카이돔에 차례로 입성하며 공연장 규모를 넓혀왔다. 이들은 오는 10월 마침내 국내 스타디움 무대에 오른다.스트레이 키즈는 지난 8월 22일 발매한 정규 4집 'KARMA'(카르마)로 각종 글로벌 음악 차트에서 대기록을 수립했다. 미국 빌보드 '빌보드 200'에서 그룹 통산 일곱 번째 1위에 올라 '빌보드 200' 70년 역사 최초로 해당 차트에 1위로 진입한 후 7개 작품을 연속 1위에 직행시킨 최초의 아티스트가 됐다. 현지 시간 기준 9월 20일 자 최신 차트에서는 8위를 기록하고 3주 연속 차트 상위권에 안착하며 롱런 인기를 누리고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr