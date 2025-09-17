사진=신지 SNS

그룹 코요태 멤버 신지가 근황을 전했다.신지는 지난 16일 자신의 인스타그램에 "해도 해도 끝이 없는 집 정리!"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 신지가 자신의 집으로 보이는 공간 속 소파에 앉아 편한 옷차림을 한 채 미소를 지어 보이고 있는 모습. 특히 화장기 없는 수수한 얼굴에도 행복한 듯한 분위기가 보여 눈길을 끌었다.한편 신지는 7살 연하 가수 문원과 결혼을 앞두고 있다. 앞서 신지는 자신의 유튜브 채널 '어떠신지'를 통해 "문원에 대한 댓글들을 봤다. 마음이 안 좋았고 멤버들에게도 피해가 간 것 같았다"고 털어놨다. 이어 "나를 걱정하는 분이 대다수였다는 걸 잘 알지만, 결혼이 아직 멀었으니 천천히 지켜봐 달라"고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr