이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '집나간 정선희' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '집나간 정선희' 캡처

개그우먼 정선희가 최근 5kg 감량 후 핼쑥해진 근황을 전했다.17일 정선희의 채널 '집나간 정선희'에서는 "정선희 -5kg 줄이는 미친 운동 꿀팁, 진짜 공개해버림"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 정선희는 집 근처 헬스장, 필라테스, 수영 등 꾸준한 운동으로 체중을 관리하며 건강을 지켜온 과정을 솔직하게 전했다.정선희는 헬스장으로 가는 계단에 올라가며 "강남에서도 운동을 해보고, 여의도에서도 해봤지만 집 가까운 데서 하는 게 최고다"며 꾸준한 운동의 중요성을 언급했다.이어 그는 운동 중에도 특유의 입담을 놓치지 않았다. 정선희는 "나는 계속 엉덩이 운동을 한다. 엉덩이 처지는 게 지갑에서 돈 떨어지는 것보다 무섭다"며 웃음을 자아냈다.하지만 진지한 속내도 숨기지 않았다. 그는 복근 코어 운동을 하 "인생에 공짜는 없다. 정말 남에게 폐 끼치지 않고 늙겠다는 각오로 운동을 한다"며 "우리 세대는 자식들에게 노후를 기대할 수 없는 세대다. 이제는 부모를 공양하는 마지막 세대라고 하더라. 나는 자식도 없으니까 혼자서라도 잘 살아야 된다"고 말했다.한편 정선희는 1992년 SBS 1기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 그는 2007년 배우 안재환과 결혼했으나 1년 만에 사별을 겪었다. 현재는 SBS 'TV 동물농장'과 MBC 표준FM '정선희, 문천식의 지금은 라디오 시대' DJ로 활발히 활동 중이며, 자신의 유튜브 채널을 통해 대중들과 소통 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr