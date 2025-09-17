영빈/ 사진 제공=이닛엔터테인먼트

솔로 가수로 데뷔하는 영빈(YOUNGBIN)이 '더 딴따라' 준우승 비결을 밝혔다.KBS 2TV '더 딴따라' 준우승자 영빈이 17일 첫 디지털 싱글 '프릭쇼'(Freak Show)로 가요계에 첫발을 내디딘다. 최근 서울 중구 텐아시아 사옥에서 영빈을 만났다.영빈은 지난 1월 종영한 '더 딴따라'에 참가해 준우승을 차지했다. 영빈은 "매 라운드 다른 모습을 보여줘야 한다는 게 어렵기도 했다"면서도 "준우승까지 갈 수 있었던 건 기존의 틀을 깨는 시도 덕이었던 것 같다. 내 이야기를 넣어서 무대를 구성해 차별점을 두려고 했다"고 비법을 전했다.영빈은 중앙대학교 연극영화과 재학생이다. 그는 "틀을 깨는 무대를 시도할 수 있었던 데는 학교에서 배운 것들의 영향이 컸다. 수업 때 일반적인 정극뿐만 아니라 특이한 연기도 많이 했다"고 말했다.늘 무대에 자신의 이야기를 담아온 영빈. 그는 "'미스코리아' 무대를 마치고 박진영 PD님이 '너는 가슴이 살아 있는 것 같다'고 하셨다. 내 무대에서 진심이 보인다는 이야기라고 받아들였다"며 "어떤 무대를 하든 내 이야기를 조금씩 조금씩 넣으려고 한다. 그래야 진심으로 표현할 수 있으니까. 그런 노력을 봐주셨던 것 같아서 그 심사평이 가장 기억에 남는다"고 전했다.'프릭쇼'는 리드미컬한 베이스와 시원한 기타 라인이 돋보이는 팝 댄스곡이다. 타고난 다름을 숨기지 않고 오히려 자랑스럽게 승화시키는 태도를 유쾌한 언어유희로 풀어냈다. JYP엔터테인먼트 수장 박진영(J.Y. Park)이 작곡에 참여해 완성도를 높였다. 영빈이 작사에 참여하며 자신의 색채를 한층 짙게 담아냈다.영빈의 데뷔 싱글 '프릭쇼'는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr