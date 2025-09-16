텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

'크라임씬 제로'가 넷플릭스를 등에 업고 판을 키웠다. 제작진은 현실감 있는 공간을 구현하기 위해 애썼다. 출연자인 장진 감독은 제작진이 공들인 세트에 "돈 벌 생각이 없나"며 놀랄 정도였다.16일 오후 2시 서울시 구로구 신도림 라마다 호텔에서 넷플릭스 예능 '크라임씬 제로' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 윤현준PD, 황슬우PD, 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진이 참석했다.'크라임씬 제로'는 용의자와 탐정이 된 플레이어가 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 레전드 롤플레잉 추리 게임 예능이다. 앞서 JTBC와 티빙을 공개됐고, 플랫폼을 넷플릭스로 옮겨 글로벌 시청자에게 새롭게 선보이게 됐다.윤현준 PD는 "새 시즌으로 다시 돌아오게 돼 기쁘다. 에피소드를 다섯 개밖에 만들지 못해서 팬 분들에게 죄송하다고 말씀드리고 싶다. 하지만 정말 열심히 10회 만들었으니 변함없는 많은 사랑 부탁드린다"고 너스레를 떨었다. 황슬우 PD는 "'크라임씬'의 감성과 오리지널리티는 유지하면서 스케일은 더 키웠다. 촘촘한 설계를 근간으로 하면서 좀 더 확장된 스케일과 몰입한 플레이어들을 보면서 시청자분들도 더욱 몰입 가능할 것"이라고 소개했다.황 PD는 "최초로 건물도 세웠다. 더 현실감 있는 공간을 구현하기 위해 공을 들였다. 숨은 트릭도 있겠지만 스포일러가 될 수 있어서 방송으로 확인해주시면 감사하겠다"고 자신감을 드러냈다.윤 PD는 "출연진도 세트장 너무 아까워하더라. 특히 장진 감독은 여기서 영화 좀 찍게 세트장 달라고 하더라. 미술팀도 정말 고생을 많이 했다"고 말했다. 이에 장진 감독은 "세트장에 들어가면서 '제작진은 돈 벌 생각이 없나' 싶었다. 뒤에 있는 배경도 대강 만들지 않고 사람이 올라가고 자동차를 세워둘 수 있게 만들었다. '하루짜리 촬영에 이렇게 공들인다고?' 싶어서 놀랐다"고 감탄했다.'크라임씬'의 정체성으로 불리는 장진 감독부터 시즌1부터 제로까지 모든 역사를 함께한 박지윤, 재출연 요청 1순위 김지훈, '맑눈광' 안유진, 지니어스 장동민이 고정 게스트로 함께 한다. 윤 PD는 "경력의 차이는 있지만, 다들 경력자분들이지 않느냐. 초심으로 돌아간다고 했을 때 본질을 잘 보여줄 거라고 생각했다. 캐스팅하는데 망설임이 없었고, 실제로 저희 생각과 맞아떨어지는 플레이를 잘 해주셨다"고 애정을 드러냈다.장진은 "너무 좋아하는 프로그램이다. 계속 방송을 하지도 않는데 늘 이 시간을 기다려왔다. 놀이공원에 가는 심정"이라며 "매번 할 때마다 재밌는데, '제로'에선 더욱더 큰 재미가 있을 거라 자신한다. 특히 국내 팬들뿐 아니라 전 세계적으로 볼 수 있다는 점에 있어서 영광이라 생각한다"고 소감을 밝혔다.원년 멤버인 박지윤은 "넷플릭스라는 새로운 플랫폼 다시 시작이라는 마음으로 임했다. 그동안 이토록 많은 팬분이 열광한 이유가 뭔지를 보여드려야 했다. '크라임씬'을 사랑해 주셨던 이유를 지켜야겠다는 중압감이 있었다"라고 말했다.장동민은 인상 깊었던 게스트로 박성웅을 선택하며 "무서워서 플레이를 못 했다. 과몰입인지 진짜인지 모르겠다"라고 너스레를 떨며 "처음엔 '언제 끝나냐?' 이러더니 나중에는 가장 몰입을 심하게 하더라. 너무 몰입하는 모습에 무서워서 플레이를 잘 못 했다. 이제 게스트라고 해서 우리가 '구워삶을 수 있겠다' 그런 플레이어는 단 한 명도 없었다"라고 설명했다.김지훈은 무려 8년 만에 돌아왔다. 그는 "오랜만이다 보니 잘 적응할 수 있을까 걱정했는데 바로 적응되더라. 역시 내가 있을 곳은 여기구나 생각했다. 향수와 재미를 더 큰 스케일로 느낄 수 있을 것"이라고 강조했다.막내 안유진은 "'크라임씬 리턴즈'에 이어 다시 합류한 만큼 경력자라 할 수도 있지만, 선배 플레이어들에 비하면 한참 모자라다 생각한다. 그래도 다행히 팬분들이 '맑은 눈의 광인'이라며 많이 사랑해 주셨는데, 이번에도 그런 모습을 보여주려 노력했다"라고 덧붙였다.이외에도 이번 시즌에는 주현영, 하석진, 전소민, 황인엽, 박성웅 등이 게스트로 출격한다.'크라임씬 제로'는 오는 23일 첫 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr