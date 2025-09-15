사진=손연재 유튜브

전 체조선수 손연재가 육아템 때문에 남편과 싸웠다고 밝혔다.15일 손연재의 유튜브 채널에는 '손연재가 다 써보고 알려주는 실용성 끝판왕 육아템'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손연재는 "아기띠를 4개 사용했다"고 밝혀 제작진을 놀라게 했다. 아기가 어릴 때 쓰던 아기띠를 잘 보관해 둔 그는 "둘째 낳고 쓰려고 패킹해 뒀다"고 밝혀 눈길을 끌었다.손연재는 아기띠 선택에 대해 "아기띠를 메고 있어도 멋진 쿨한 MZ 엄마가 될 것인가, 허리 지킴이를 선택하느냐의 문제다. 나는 허리 지키려고 노력을 했다"고 전해 웃음을 자아냈다.손연재는 육아템 구매 관련해서 남편과 싸웠다고 고백했다. 그는 '타요버스' 장난감에 대해 "너무 커서 거실 한복판을 차지한다. '이걸 왜 사냐' 타겠냐' 했는데, 남편이 그냥 주문해버렸다"고 말했다.그러나 손연재는 "아기들 필요 없을 것 같았는데, 추석 연휴 때 버스 안에서 30~40분씩 놀더라. 매일 태웠고, 지금도 잘 논다"며 추천했다. 이어 "이번 추석 연휴가 왜 이렇게 긴 거야"라며 현실 맘의 속마음을 토로해 폭소케 했다.또 손연재는 "아기 텐트를 아들이 좋아한다. 근데 이제 키가 커서 계속 삼각형 모양 출입구에 머리를 박아서 이마가 빨갛게 되더라"며 속상함을 내비쳤다.그 모습에 남편은 거대한 텐트를 구입했다고. 그는 "이렇게 큰 텐트를 남편이 샀다. 그런데 아이가 잘 노니까 결국 다 만족하고 있다"고 밝혔다.손연재는 "잘산템 하나 있다"면서 '아이들 청소기'를 꼽았다. 그는 "이게 진짜 청소가 된다. 우리 아들은 바닥에 머리카락을 못 본다. 그걸 주워서 버린다"며 '깔끔남'의 면모를 자랑했다.한편, 손연재는 2022년 9세 연상의 금융계 종사자와 결혼했으며, 지난해 첫째 아들을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr