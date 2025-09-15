사진=이시영 SNS

배우 이시영이 근황을 전했다.이시영은 15일 자신의 인스타그램에 "🫧🪻👾 부암동 데이트💜 흐앙~항상 너무 고마와🙇🏻‍♀️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이시영이 배우 기은세 그리고 지인을 만난 모습. 특히 이시영은 두르고 있던 체크 무늬 상의로도 만삭의 배가 보였으며, 기은세는 그런 이시영은 살뜰히 챙겨 눈길을 끌었다.한편 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 최근 파경을 맞았다. 이시영은 슬하에 아들 하나를 두고 있다. 이후 지난 7월 "현재 임신 중"이라며 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비했는데, 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 이를 이식을 받기로 결정했음을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr