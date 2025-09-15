아이딧 박성현/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아이딧 장용훈/ 사진=조준원 기자 wizard333@

스타쉽엔터테인먼트의 새 보이그룹 아이딧이 신인 보이그룹 가운데 이들만의 강점을 소개했다.아이딧(IDID·장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민)은 15일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.'(I did it.) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.아이딧에 앞서 올해 코르티스, 킥플립 등 신인 보이그룹이 데뷔했다. 이 가운데 아이딧만의 차별점을 묻는 말에 박성현은 "익숙하면서도 새롭고 신선한 모습을 보여드릴 수 있다는 게 우리의 가장 큰 매력 포인트"라고 답했다. 이어 "그룹 평균 나이가 18살이다. 이 나이대에 갖고 있는 낭만에 퍼포먼스와 힙합을 곁들인 독보적인 그룹이 되고 싶다. 젊은 에너지, 영한 에너지를 보여드리겠다"고 말했다.장용훈은 "아이딧만의 강점은 즐거움이다. 정식 데뷔 이전에 음방 및 해외 공연 활동으로 다양한 무대를 경험했다. 그 경험을 통해 무대에서 춤추고 노래하면서 팬들과 교감하는 게 얼마나 즐거운 일인지 느낄 수 있었다. 무대 위에서 느낀 즐거움을 그대로 관객들에게 전할 수 있다는 게 우리의 강점이다"라고 했다.아이딧은 스타쉽엔터테인먼트가 크래비티 이후 5년 만에 선보이는 보이그룹이다. 스타쉽의 자체 서바이벌 프로그램 '데뷔스 플랜'을 통해 선발된 7명의 멤버로 구성됐다. 아이딧이라는 그룹명에는 '무엇이든 노력으로 결국 해내고야 말겠다'는 포부를 담았다. 타이틀곡 '제멋대로 찬란하게'는 자유롭고 에너지 넘치는 감성을 담은 곡으로, 어쿠스틱 기타와 리드미컬한 드럼이 이끄는 경쾌한 사운드 위에 멤버들의 청량한 보컬이 더해져 밝고 쿨한 아이딧만의 청춘 에너지를 보여준다.아이딧의 데뷔 앨범 '아이 디드 잇.'(I did it.)은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr