사진=박보미 SNS

배우 박보미가 임신 근황을 알렸다.박보미는 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "진심 270 코끼리 발.. 팔다리 띵띵 붓고 무릎도 아프고 진짜 시모니 때는 막달에 손세차도 하고 뛰어다녔는데 무슨 일이지요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 소파에 앉아 있는 박보미의 종아리와 발 그리고 손 등이 심하게 부은 모습. 박보미는 "발바닥은 걸을 때마다 왜 이렇게 아픈 건지 새벽에 배 아파서 배 만지면 왕 딱딱. 배 뭉침도 시작됐다"며 "어떤 자세로 누워도 불편하다"고 호소했다.박보미는 2014년 KBS 29기 공채 개그우먼으로 데뷔했다. 이어 2017년 배우로 전향해 드라마 '힘쎈 여자 도봉순', '미스터 션샤인', '조선혼담공작소 꽃파당'에 출연했다.그는 전 축구선수 박요한과 2020년 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있었다. 그러나 갑작스러운 열 경기로 심폐소생 끝에 나흘 만에 아들이 세상을 떠나 안타까움을 자아냈었다.한편 박보미는 17일 후 출산을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr