[공식] 차태현, 소속사 대표 6개월 차에 기쁜 소식 전했다…'무빙' 2년 만에 본업 복귀 ('개인적인택시')

/ 사진=텐아시아DB

지난 4월 조인성과 함께 소속사를 차린 차태현이 본업으로 복귀한다.인기 웹툰 ‘개인적인 택시’가 미드폼 시즌제 드라마로 일본 후지TV와 공동 제작된다.15일 제작사 빅인스퀘어, 스튜디오플로우는 “인기 웹툰 원작의 ‘개인적인 택시’가 배우 차태현, 이재인, 임세미, 현봉식, 이연희, 김도현, 미미, 주종혁, 예지원, 안지호, 임하룡, 예수정의 캐스팅을 확정하고, 8부작 미드폼 시즌제 드라마로 제작한다”고 공식 발표했다.‘개인적인 택시’는 예약한 손님만 태우는 수상한 택시를 배경으로, 누구나 공감하고 위로를 건네고픈 손님들의 평범하지만 특별한 사연이 신청곡과 함께 흐르는 휴먼 힐링 뮤직 드라마다.‘직장의 신’, ‘쌍갑포차’, ‘공작도시’, ‘가족끼리 왜이래’ 등 인간에 대한 세밀한 시선과 다양한 장르에서 밀도 높은 연출을 선보여온 전창근 감독이 메가톤을 잡아 신뢰를 높인다. 또 ‘폭싹 속았수다’, ‘이태원 클라쓰’, ‘나의 아저씨’, ‘미생’, ‘시그널’ 등 단순한 배경음악을 넘어 인물의 감정과 서사, 시대의 정서를 표현해온 박성일, 한샘 음악 감독이 귀로도 즐거운 뮤직 드라마를 선보인다. 여기에 세대를 아우르는 연기력과 스타성을 겸비한 톱배우들과 신예 배우들이 대거 캐스팅돼 이목을 집중시킨다.배우이자 멀티테이너 차태현이 캐스팅 라인업에 가장 먼저 이름을 올렸다. ‘무빙’으로 글로벌 시청자들을 사로잡고, 다양한 예능프로그램에서 특유의 유쾌함과 따스한 인간미로 그의 이름 석 자를 대중에게 ‘신뢰’로 각인시킨 그가 ‘무빙’ 이후 2년 만에 본업으로 돌아와 브라운관에서 새로운 모습을 선보인다. 차태현이기에 가능한 따뜻하면서도 섬세한 감성 연기로 전체 시리즈를 이끌어가며, 가장 개인적이면서도 모두가 감동할 수 있는 특별한 택시의 운전대를 잡을 예정이다.‘미지의 서울’, ‘하이파이브’를 통해 영화와 드라마를 오가며 대중에게 차세대 스타이자 배우로서 확실히 존재감을 드러낸 이재인과 ‘트라이: 우리는 기적이 된다’, ‘그놈은 흑염룡’, ‘돌풍’ 등 자신만의 속도로 차곡차곡 필모를 쌓아가며 매 작품 깊이 있는 연기력을 보여주고 있는 임세미 또한 택시에 탑승한다.‘나인 퍼즐’부터 예능 ‘직장인들’에 이르기까지 요즘 드라마, 영화, 예능 할 것 없이 가장 뜨거운 화제의 중심에 서 있는 현봉식과 올 초 연극 무대를 통해 탄탄한 연기력을 선보인 이후 간만에 브라운관으로 복귀하게 된 이연희 또한 캐스팅 라인업에 이름을 올려 그들이 보여줄 연기를 기대케 한다.‘재벌집 막내 아들’, ‘눈물의 여왕’, ‘가족x멜로’ 등 다양한 작품에서 다채로운 캐릭터 변주를 선보이며 대중적으로 사랑을 받고 있는 김도현 또한 택시 문을 연다. 또 최고의 아이돌이자 다재다능한 만능 엔터테이너 미미가 첫 정극 연기에 도전, 그가 배우로서 어떤 모습을 선보일지 궁금증이 모인다.‘북극성’, ‘컨피던스맨 KR’, '이상한 변호사 우영우' 등 탄탄한 필모와 함께 극과 극의 캐릭터 연기를 선보이며 대세 배우 반열에 당당히 입성한 주종혁과 충무로에서 단연 가장 독보적인 캐릭터와 아우라를 지닌 대체불가한 배우 예지원이 캐스팅 라인업에 이름을 올렸다. 여기에 최근 ‘아이쇼핑’을 통해 신인 답지 않은 탄탄한 연기력으로 이목을 사로잡고 있는 신예배우 안지호 또한 함께한다.다양한 작품들을 통해 독보적인 영역을 구축, 이제는 별다른 수식어가 필요하지 않은 배우 임하룡과 섬세하고 깊이 있는 연기로 영화, 드라마, 연극 등 장르와 플랫폼에 구애 없이 가장 왕성하고도 놀라운 활동을 선보이고 있는 예수정이 캐스팅돼 작품의 무게감에 힘을 싣는다.'개인적인 택시'는 일본 방송사 후지TV와 공동 제작 계약을 체결, 한국을 시작으로 아시아, 북미, 유럽 등 글로벌 시장에서 리메이크 또는 수출 형태로 확장될 계획이다. 한국콘텐츠진흥원 ‘2025년 OTT특화 콘텐츠 제작지원(IP확보형)’ 사업에도 선정돼, 안정적인 제작 환경을 확보하는 한편, 넷플릭스 ‘아무도 없는 숲속에서’, ‘너의 시간 속으로’를 제작한 스튜디오플로우가 공동으로 제작에 참여해 작품의 완성도를 높일 예정이다.제작사 빅인스퀘어는 지난해 헤밍웨이 단편소설을 6명의 감독이 각기 해석한 시네마 앤솔로지 프로젝트 ‘더 킬러스’를 제작해 부산국제영화제, 뉴욕아시아영화제, 판타지아영화제, 시체스영화제 등에 초청받으며 기획력과 작품성을 인정받은 바 있다.‘개인적인 택시’는 9월 촬영을 시작할 예정이다. 2026년 방송을 목표로 한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr