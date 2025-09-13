사진 = 한소희 인스타그램
한소희가 데님 셋업과 슬립 드레스로 상반된 매력을 선보였다.

한소희는 인스타그램에 "🇨🇦 #projectY"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

사진에는 차량 뒷좌석에서 데님 셔츠와 미니 스커트를 매치하고 자신의 사진이 붙은 핸드 미러를 들고 입술을 내밀어 포즈를 취하는 한소희의 모습이 담겼다.

이어 야간 행사장 앞 펜스에서 사인을 하며 미소 짓는 순간이 포착됐고 조명이 비치는 피부 결과 드롭 이어링이 어우러져 우아함을 더한다. 실내 컷에서 한소희는 머스터드 톤 슬립 드레스를 입고 그림 액자 앞에서 살짝 고개를 숙인 채 포즈를 잡아 시선을 끈다.
이어진 컷은 햇살 가득한 거리에서 데님 셔츠와 포켓 디테일 미니 스커트를 세트로 착용하고 블랙 스트랩 힐을 신은 채 양손으로 브이 포즈를 그리며 서 있는 한소희의 전신샷으로 롱 웨이브 헤어와 그림자 대비가 청량한 무드를 완성한다. 게시물에는 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "저렇게 예쁠수가", "공주다" 등의 댓글이 달렸다.
한소희는 최근 태국 방콕 창와타나 홀(CHAENGWATTANA HALL)에서 2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,](2025 한소희 퍼스트 팬미팅 월드투어 [소희 러브드 원즈,])'를 개최하고 팬들과 특별한 추억을 쌓았다.
한편 1994년생으로 31세인 한소희는 '부부의 세계', '알고있지만,', '마이 네임', '경성크리처' 등으로 많은 사랑을 받았으며 경기도 구리시 아천동 '아르카디아 시그니처' 전용면적 203㎡ 듀플렉스 펜트하우스를 52억4000만원에 분양받았다고 알려졌다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

