'ITZY 채령 언니' 이채연, WM엔터와 전속계약 종료 "업무 지원은 계속" [공식]

그룹 아이즈원 이채연이 소속사 WM엔터테인먼트와 전속 계약을 종료한다.12일 "당사는 이채연과 오랜 시간 논의 끝에 전속 계약을 종료하기로 협의했다"며 "당분간 예정된 스케줄은 문제없이 진행되도록 업무에 대한 지원은 지속할 예정"이라고 밝혔다.이어 "그동안 아이즈원과 솔로 아티스트로 성장을 거듭하며 당사와 오랜 인연을 이어간 이채연에게 진심으로 감사의 인사를 전하며, 새롭게 시작될 이채연의 앞날 역시 응원하겠다"고 덧붙였다.이채연은 2018년 '프로듀스 48'을 통해 아이즈원으로 데뷔했다. 2021년까지 아이즈원 활동 뒤 2022년 솔로 데뷔해 활동해 왔다.안녕하세요WM엔터테인먼트입니다.당사는 이채연과 오랜 시간 논의 끝에 전속 계약을 종료하기로 협의했습니다.또, 당분간 예정된 스케줄은 문제없이 진행되도록 업무에 대한 지원은 지속할 예정입니다.그동안 아이즈원과 솔로 아티스트로 성장을 거듭하며 당사와 오랜 인연을 이어간 이채연에게 진심으로 감사의 인사를 전하며, 새롭게 시작될 이채연의 앞날 역시 응원하겠습니다.지금까지 한결 같은 마음으로 바라 봐주시고 애정을 주시는 팬분들께도 감사의 인사를 드리며, 앞으로도 이채연의 활동에 변함없는 관심과 사랑 부탁드립니다.감사합니다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr