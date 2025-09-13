/ 사진제공=쿠팡플레이

‘직장인들’ 시즌 2, 6화에 배우 이민정이 게스트로 출연하는 가운데, 김원훈과 백현진의 갈등이 극에 달한다.쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌 2는 월급 루팡과 칼퇴를 꿈꾸는 DY기획의 찐직장인들, 스타 의뢰인과의 심리전 속에서 펼쳐지는 리얼 오피스 생존기!공개된 예고편에는 ‘개그 코드 에러’를 선언한 이민정의 솔직한 반응에 드립 외길 인생 최대 고비를 맞는 김원훈과, 상황극 중 오류가 발생한 이민정의 솔직한 반응이 담겨 흥미를 유발한다. 여기에 ‘MJ 찐팬’임을 인증하는 김원훈의 뜻밖의 취향 공개에 모두가 폭소하는 가운데, 유일하게 웃지 않는 백현진의 반응이 궁금증을 자아낸다.그런가 하면 백현진과 김원훈의 갈등이 정점에 달하는 장면이 예고돼 눈길을 끈다. 김원훈을 ‘눈엣가시’로 여기는 백현진은 인내심이 한계에 달한 듯 김원훈에게 거친 말을 쏟아낸다. 이민정이 김원훈에게 웃어 주자, “민정 씨 웃어 주시면 안 돼요”라고 만류하는 한편, ‘시린 눈’ 으로 여러 번 경고장을 날린다. 이어진 ‘시린 술자리’에서 두 사람이 일촉즉발 상황에 놓이며 긴장감을 끌어올리고 있다.함께 공개된 스틸컷에는 DY기획을 방문한 이민정의 모습이 담겨 있다. 단정한 헤어스타일과 세련된 스타일링으로 등장한 이민정은 앳된 비주얼로 감탄을 자아낸다. 화면을 뚫고 나온 듯한 비현실적인 미모에 임직원들 모두가 놀라워하며 입을 다물지 못했다는 후문이다. 이민정이 과연 무슨 일로 DY기획을 찾은 것인지 궁금증을 자아낸 가운데 ‘만년 인턴’ 심자윤(STAYC윤)의 프레젠테이션이 합격점을 받을지 기대를 모은다.또한 깜짝 손님으로 등장한 DY기획 건물주의 모습이 포착돼 새로운 국면을 예고했다. 구조조정 위기 속 살벌해진 DY기획에 더 큰 폭풍을 몰고 올지 한 줄기 단비가 될지 풀 스토리에 대한 호기심을 자극한다. 특히 ‘찐 할머니’를 만난 듯 품에 쏙 안긴 ‘까칠 부장’ 백현진의 반전 모습도 예고돼 그를 순한 양으로 길들인 건물주의 정체는 누구일지 궁금증을 자아낸다.‘직장인들’ 시즌 2는 매주 토요일 저녁 8시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr