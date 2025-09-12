사진=텐아시아 DB, 홍석천 SNS

사진=홍석천 SNS

방송인 홍석천이 사칭 피해 주의를 당부했다.홍석천은 12일 자신의 SNS에 "요즘 별별 사기를 치는 인간들이 많다"며 운을 띄웠다. 이어 "내 팬이라고 자기 일하는 곳에 한 번만 방문해 달라고 해서 딱 한 번 가서 사진 영상 찍어준 게 다인 30대가 주변 여성분들한테 몇천만원씩 사기 치고 다닌다는 제보를 여러 번 받았다"고 말했다. 30대 초반인 해당 남성은 메신저까지 조작해 홍석천과 친분이 두텁고, 그가 돈 문제를 해결해 줄 것이라고 거짓말을 한 것으로 전해졌다.홍석천은 "혹시라도 내 이름과 친분을 앞세워 돈을 빌려달라거나 투자해 달라고 하는 30대 남자가 있다면 조심하시길 바란다. 피해당하신 분들은 경찰에 신고하라"고 당부했다. 더불어 "자세한 내용은 조만간 유튜브에서 말씀드리겠다. 법적 문제 확인 후 대응해보겠다"고 예고했다.최근 연예계에서는 연예인과 허위 친분을 내세우거나 연예인 본인 혹은 소속사 직원을 사칭하며 금전적 이득을 취하는 형태의 사기가 빈번하게 발생하고 있다. 이에 소속사들은 공식 입장을 발표하고 강경 대응을 예고했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr