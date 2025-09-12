방송인 홍석천이 사칭 피해 주의를 당부했다.
홍석천은 12일 자신의 SNS에 "요즘 별별 사기를 치는 인간들이 많다"며 운을 띄웠다. 이어 "내 팬이라고 자기 일하는 곳에 한 번만 방문해 달라고 해서 딱 한 번 가서 사진 영상 찍어준 게 다인 30대가 주변 여성분들한테 몇천만원씩 사기 치고 다닌다는 제보를 여러 번 받았다"고 말했다. 30대 초반인 해당 남성은 메신저까지 조작해 홍석천과 친분이 두텁고, 그가 돈 문제를 해결해 줄 것이라고 거짓말을 한 것으로 전해졌다. 홍석천은 "혹시라도 내 이름과 친분을 앞세워 돈을 빌려달라거나 투자해 달라고 하는 30대 남자가 있다면 조심하시길 바란다. 피해당하신 분들은 경찰에 신고하라"고 당부했다. 더불어 "자세한 내용은 조만간 유튜브에서 말씀드리겠다. 법적 문제 확인 후 대응해보겠다"고 예고했다.
최근 연예계에서는 연예인과 허위 친분을 내세우거나 연예인 본인 혹은 소속사 직원을 사칭하며 금전적 이득을 취하는 형태의 사기가 빈번하게 발생하고 있다. 이에 소속사들은 공식 입장을 발표하고 강경 대응을 예고했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
