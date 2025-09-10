/사진 = 스트레이 SNS

밴드 스트레이(Stray)의 키보디스트 임재욱이 긴 투병 생활 끝에 별세했다.스트레이는 지난 7일 공식 SNS를 통해 "저희와 함께 무대를 채워주던 소중한 멤버, 사랑하는 키보디스트 임재욱 형이 오랜 투병 끝에 세상을 떠났다"고 전하며 비보를 알렸다.멤버들은 "밴드의 시작을 함께했던 다섯 명이 모두 모여 발인을 치렀다. 이제는 형을 떠나보내며 그 존재를 마음 깊이 새기려 한다"고 전했다. 이어 "투병 중에도 밝음을 잃지 않고 음악으로 큰 힘이 되어 준 맏형이 너무 그립다. 이제는 아픔 없는 곳에서 편히 쉬시길 바란다"고 고인을 추모했다.또한 "함께 울고 웃으며 음악을 나눴던 시간들을 영원히 간직하겠다. 형이 남겨준 선율과 마음은 앞으로도 저희와 팬들 속에서 살아 숨 쉴 것"이라고 덧붙였다.한편, 스트레이는 2014년 디지털 싱글 '그대는 없는데'로 데뷔해 '너, 너', '그냥, 묻고 싶었어' 등으로 활동했다. 오는 14일 서울 홍대 클럽 온에어에서 예정된 콘서트는 그대로 진행된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr