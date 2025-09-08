/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=더블랙레이블 제공

/ 사진=더블랙레이블 제공

배우 박보검이 단독 팬미팅 투어를 진행했다.박보검이 지난 22일 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나와 24일 방콕 UOB 라이브 엠스피어를 찾아 단독 팬미팅 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]' 투어를 진행했다.앞서 국내 팬미팅을 성료한 박보검은 요코하마, 싱가포르, 가오슝에서도 공연을 마치며 본격적인 아시아 투어에 나섰다. 6년 만의 방문에 환대를 보내준 싱가포르 팬들과 즐거운 시간을 보내고, 가오슝에서는 팝업 스토어까지 오픈해 만남의 장을 확대했다.마찬가지로 6년 만에 팬미팅을 통해 마닐라 팬들을 마주한 박보검은 일상 속 TMI 토크와 출연작 명장면 코멘터리, 팬들의 소원 성취 미션까지 수행하며 오랜 기다림에 보답했다. 뿐만 아니라 필리핀 전통 놀이에 도전하고 간단한 필리핀어 리액션까지 소화하며 현지 맞춤 코너로 분위기를 뜨겁게 달궜다.박보검은 방콕 팬들과도 애틋한 재회를 마쳤다. 태국 방문에 대한 진솔한 감상과 함께 여행 스타일을 알려주며 더욱 친근하게 다가갔고, 여러 미션을 통해 객석과도 가깝게 소통하며 특별한 추억을 쌓았다. 마닐라와 방콕 모두에서 현지 노래를 신청 받아 가창하며 남다른 감동을 선사하기도 했다.특히 양일 모두 현지 팬들을 위해 아낌없는 선물을 준비하고, 객석으로 내려와 눈을 맞추며 교감하는 등 잊지 못할 추억을 선사했다. 객석을 가득 메운 1만여 명의 관객들도 뜨거운 함성과 환호로 화답하며 서로에게 선물 같은 시간을 안겼다.한편, 박보검은 오는 29일에는 홍콩으로 향해 투어를 이어간다. 이후 8월 31일 자카르타, 9월 6일 마카오, 9월 13일 쿠알라룸푸르, 9월 17일 몬테레이, 9월 19일 멕시코시티, 9월 21일 상파울루, 9월 24일 산티아고를 방문한다.국내 팬미팅 앙코르 공연 개최도 확정 지었다. 오는 10월 11일(토) 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] FINAL IN SEOUL'로 다시금 국내 팬들을 만날 예정이다.국내 팬미팅 앙코르 공연 티켓은 멜론티켓을 통해 예매할 수 있다. 9월 1일(월) 오후 8시 오픈되는 선 예매 티켓은 박보검 공식 팬카페 가입자 중 일정 기준을 충족한 사람에 한해 구매 가능하며, 일반 예매는 9월 3일(수) 오후 8시에 오픈된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr