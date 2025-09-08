‘팬텀싱어2’ 출신 성악가 안세권이 최근 29kg 감량 소식을 전했다.
평소 대식가로 알려진 그는 “뷔페에 가면 코피 날 때까지 먹었다. 사장님이 제발 그만 먹고 나가라고 할 정도로 기본 4시간 이상은 먹었다”라며 식탐을 조절하지 못해 위 절제술까지 받았다고 말했다.
그러나 “뇌는 계속 음식을 찾고 위는 음식을 받아들이지 못하니까 계속 먹고 토하고 먹고 토하고를 반복하는 상황이 발생했다”며 수술 이후에도 체중 조절이 되지 않았다고 설명했다.
안세권의 최고 체중은 134kg까지 올랐으며, 무대에서 노래를 부르다 뇌출혈 위험을 겪은 뒤 다이어트를 결심했다고 밝혔다.
이후 방송 프로그램 ‘줄여주는 비서들2’에 의뢰인으로 출연하면서 쥬비스다이어트의 도움을 받아 104kg에서 77kg으로 29kg을 감량했다. 그는 초고도비만 시절 늘 피곤해 아이들과 놀아주기 힘들었고, 무대에서도 호흡이 벅차 노래를 부르기 어려웠다고 말했다. 하지만 감량 이후 아이와 함께 야외 활동을 즐기고 노래 부르기와 호흡도 편해졌다고 전했다.
다이어트 방법에 대해서는 “체중 감량을 위해 많은 시도를 했지만 항상 실패하다 보니 나는 살을 뺄 수 없는 사람이라고 생각했다. 그런데 전문가의 도움을 받아 체계적이고 과학적인 방법으로 다이어트를 하다 보니 나도 모르는 사이 29kg이나 감량돼 놀라웠다. 옆에서 응원하고 케어해 준 담당 컨설턴트가 큰 힘이 됐다”고 밝혔다.
안세권은 “뚱뚱했던 외모로 자존감이 낮아지고, 평범한 일상조차 힘들게 느껴졌는데 체중 감량 후 자존감이 높아지고 삶에 활력이 생겼다. 남들과 같은 일상생활을 할 수 있다는 게 감사하다”고 소감을 말했다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
