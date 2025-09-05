사진=지드래곤 관계자 SNS

가수 지드래곤이 남다른 클라스를 자아냈다.지난 4일 지드래곤의 관계자가 운영하는 것으로 알려진 인스타그램에는 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진들이 게재됐다.공개된 사진들 속에는 지드래곤이 투어를 위해 전세기에 탑승해 시간을 보내고 있는 모습. 특히 전세기의 외부 문에는 지드래곤의 앨범 디자인이 새겨져 있어 눈길을 끌었다.한편 지드래곤은 무려 11년 5개월 만인 지난 2월, 정규 3집 '위버멘시'(Übermensch)를 발표해 많은 사랑을 받았다. 이후 콘서트를 통해 월드투어를 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr