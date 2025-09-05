유아인, 5개월 간의 수감 생활 끝내고…유명 DJ와 화끈한 밤

배우 유아인의 근황이 알려졌다.DJ 겸 프로듀서 페기 구는 3일 자신의 계정에 “Fav(favorite) director! 봉 감독님 알럽”이란 짧은 글과 함께 봉준호 감독을 비롯한 지인들과 찍은 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 봉준호 감독 옆에서 환하게 웃고있는 유아인의 모습이 보인다. 그는 올블랙 패션을 입고 모자를 푹 눌러썼다.유아인은 2020년 9월부터 2022년 3월까지 서울 일대 병원에서 미용 시술의 수면 마취를 빙자해 181차례에 걸쳐 의료용 프로포폴 등을 상습 투약한 혐의로 기소됐다.또 2021년 5월∼2023년 8월 44차례 타인 명의로 두 종류의 수면제 1100여정을 불법 처방받아 사들인 혐의와 지난해 1월 최모씨 등과 함께 미국에서 대마를 흡연하고 다른 이에게 흡연을 교사한 혐의도 있다.지난해 9월 1심에서 징역 1년의 실형을 선고받고 법정 구속된 유아인은 지난 2월 2심에서 징역 1년, 집행유예 2년으로 감형받고 풀려났다.항소심 재판부는 유아인이 오랜 기간 수면장애와 우울증을 앓았고 5개월간 수감 생활 하며 깊이 반성한 점 등을 참작했다고 양형 이유를 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr