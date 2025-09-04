사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 두 딸의 친자 확인을 인증했다.이지혜는 4일 자신의 인스타그램에 "친자 확인ㅋㅋㅋ 태..태리야... 엘ㄹ...리..야.... 아침부터 너무 터지네ㅋㅋㅋ"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이지혜가 AI를 통해 두 딸이 성인이 된 이후 얼굴을 확인한 모습. 특히 이지혜는 두 딸이 성인이 된 후 남편 문재완의 얼굴을 많이 빼닮았음을 강조하며 친 자식이 확실함을 인증했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr