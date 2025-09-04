사진=백지영 SNS

가수 백지영이 딸의 행실을 폭로했다.백지영은 지난 3일 자신의 인스타그램에 "ㅋㅋㅋ해야 할 일 진짜 우끼다ㅋㅋㅋㅋ 공부에 관한건 하나도 없네 ㅋㅋㅋ 그래도 신나게 등교하는 모습이 넘 뿌듯하다 내딸^^"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 백지영의 딸이 해야 될 일들을 A4 용지에 빼곡히 적은 모습. 특히 백지영은 딸의 이같은 목록들을 보며 '지켜라 제발', '공부는 언제 할 거니?', '밥은 10분 안에 안 먹어도 돼' 등의 해시태그를 달아 웃음을 자아냈다.백지영의 딸은 현재 서울 강남구에 위치한 GIA 국제학교에 재학 중이다. 해당 학교는 지성-이보영 부부, 백종원-소유진 부부, 방송인 박경림, 모델 겸 배우 장윤주, 전 야구선수 박찬호 등의 자녀가 다니거나 졸업했던 곳이며 연 3천 만원의 학비가 들어가는 것으로 알려졌다.백지영이 언급한 '일타맘'은 현재 백지영이 출연 중인 예능으로, 자녀를 명문대에 보낸 경험이 있는 상위 1% 엄마들의 초특급 시크릿 전격 공개 및 일타맘 군단이 입시 전문가와 함께 시청자들이 보낸 사연을 듣고 자녀 교육 로드맵을 제공하는 에듀 관찰 프로그램이다.한편 1976년생인 백지영은 1999년 데뷔해 올해 25주년을 맞았다. 백지영은 2013년 9살 연하의 배우 정석원과 결혼해 슬하에 2017년생 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr