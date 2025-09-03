사진=텐아시아 사진DB

하성운, 빅뱅, 데이식스, BTS, 강다니엘, 보이넥스트도어, 슈퍼주니어, 비투비, 투어스, 2AM이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 8월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.8월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 2014년 그룹 핫샷으로 데뷔한 그는 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'을 통해 결성된 그룹 워너원의 메인보컬로 활동했다. 하성운은 오는 28일 ATA 페스티벌에서 공연을 펼친다. ATA 페스티벌은 오는 27일~28일 서울 마포구 한강난지공원에서 열리는 대규모 K팝 공연이다.2위에는 그룹 빅뱅이 이름을 올렸다. 빅뱅은 지난 22일 멤버 대성의 유튜브 채널 '집대성'을 통해 19주년 기념 완전체 유튜브 예능 영상을 공개했다. 이날 공개된 영상은 389만 조회수를 기록하는 등 많은 관심을 받았다. 이날 영상에서 대성은 "내년에 20살이 되는 빅뱅의 성인식을 저희도 지금 차근차근 잘 준비하고 있다"면서 "앞으로 여러분들이 기뻐할 만한 소식들을 하나하나 얘기 드릴 수 있을 것 같다. 잘 준비해서 좋은 기억 많이 만들어 드리겠다"고 말해 기대를 자아냈다.3위는 데이식스다. 데이식스는 지난 30일과 31일 양일간 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour 'The DECADE ''(더 디케이드)의 일환인 고양 공연을 개최했다. 이들은 지난 11일 일반 예매에서 전 회차 전석 매진을 기록했다. 데뷔한 해인 2015년 이들은 예스24 무브홀에서 무대를 시작해 지난 5월 KSPO DOME까지 공연장 규모를 꾸준히 키워왔다. 특히, 이들은 국내 밴드 사상 최초로 고척 스카이돔, KSPO DOME, 고양종합운동장에 차례로 입성했다.또한, 데이식스는 오는 5일 오후 6시 새 정규 앨범 'The DECADE'와 타이틀곡 '꿈의 버스', 'INSIDE OUT'(인사이드 아웃)을 각종 음원 사이트를 통해 발매한다.이어 BTS, 강다니엘, 보이넥스트도어, 슈퍼주니어, 비투비, 투어스, 2AM 순이었다.하성운, 빅뱅, 데이식스, BTS, 강다니엘, 보이넥스트도어, 슈퍼주니어, 비투비, 투어스, 2AM의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr