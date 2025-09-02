보이그룹 3WAY가 오는 4일 새 앨범으로 컴백한다.
3WAY는 컴백에 앞서 2일 티저 영상을 공개하며 본격적인 활동에 돌입한다. 오는 4일에는 새 앨범 발매와 함께 서울 코엑스에서 스페셜 컴백 스테이지를 열어 신곡 무대를 최초 공개할 예정이다.
이번 앨범은 걸그룹 PIXY의 곡 ‘Flip a Coin’을 재해석한 타이틀곡을 중심으로 구성됐다. 원곡은 2023년 PIXY의 미니앨범 ‘Chosen Karma’에 수록된 곡으로, 강렬한 트랩 기반 사운드와 게임처럼 운명을 던지는 듯한 가사로 주목받았다. 3WAY는 ‘Flip a Coin’을 자신들만의 색깔로 재해석해 한층 더 강렬하고 세련된 무대를 선보일 계획이다.
3WAY는 데뷔 이후 신선한 콘셉트 소화력과 완성도 높은 퍼포먼스로 주목받아 온 보이그룹이다. 다채로운 장르 소화 능력과 정교한 군무, 보컬과 랩의 균형 있는 조화가 팀의 강점으로 꼽힌다. 무대 연출 면에서도 확고한 아이덴티티를 보여왔다.
소속사 관계자는 “앨범 발매 후 3WAY는 음악 방송 및 다양한 온·오프라인 프로모션을 통해 활동을 이어갈 예정”이라며 “이번 컴백 무대에서 보여줄 음악적 변화와 퍼포먼스에 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.
