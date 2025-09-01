사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단 멤버 정국이 자신의 집을 찾는 사생팬들에 경고했다.정국은 1일 자신의 생일을 맞아 라이브 방송을 켰다. 그는 "용산 일부 계단이 제 사진으로 되어 있는 걸 봤다. 거기서 라이브 할까 생각하다가 약간 겁나서 집에서 하게 됐다"고 말문을 열었다.정국은 지난 30일 자신의 자택에 침입해 경찰에 붙잡힌 40대 여성 사건을 언급했다. 그는 "내가 집에서 (그 사람을) CCTV로 다 보고 있다. 경찰분이 오시는 소리가 나니까 (그 사람이) 지하 주차장에서 문을 열더라. 결국 문을 열었고 문 앞에 경찰이 있었다"고 당시 상황을 설명했다.정국은 "나는 다 지켜보고 있었다. 본인이 나랑 친구라고 하더라"라면서 "아미들이 가족이고 친구도 맞는데 안타까웠다. 응원해 주는 건 너무 고마운데 그게 뭐야"라며 선 넘은 사생활 침해에 실망감을 드러냈다.이어 정국은 "오면 내가 가둬버릴 것"이라며 "기록이 다 되니까 증거 확보돼서 끌려가는 거다. 저희 집 주차장에 잘못 발 들이면 못 나간다. 내가 열어주지 않는 한 갇힌다"라고 경고했다.앞서 지난 30일 밤 11시 20분경 정국이 거주하는 서울 용산구 주택 주차장에는 40대 A씨가 침입해 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다. 용산경찰서는 지난달 31일 40대 A씨를 주거침입 혐의로 입건했다.정국은 지난 6월 11일에도 30대 중국인 여성 B씨가 자택에 침입하려 현관 비밀번호를 여러 차례 누르는 등 피해를 겪었다. 당시 용산경찰서는 B씨를 주거침입 미수 혐의로 지난달 27일 불구속 송치했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr