스트레이 키즈/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 앨범 'KARMA'(카르마)로 미국 빌보드 '빌보드 200' 차트 70년 역사 최초의 대기록을 수립했다.빌보드가 8월 31일(이하 현지시간) 발표한 예고 기사에 따르면 스트레이 키즈가 지난 22일 발매한 정규 4집 'KARMA'는 발매 첫 주 미국에서 약 31만 3000장의 판매량으로 9월 6일 자 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 등극했다. 그룹 통산 일곱 번째 '빌보드 200' 1위 기록으로써 스트레이 키즈는 1956년 3월 시작된 '빌보드 200' 70년 역사를 통틀어 해당 차트에 1위로 데뷔한 이래 일곱 개 앨범을 연속 1위에 진입시킨 전 세계 최초의 아티스트가 됐다.2022년 미니 앨범 'ODDINARY'(오디너리)로 '빌보드 200' 첫 1위에 오른 스트레이 키즈는 이후 'MAXIDENT'(맥시던트), '★★★★★ (5-STAR)'(파이브스타), '樂-STAR'(락스타), 'ATE'(에이트), SKZHOP HIPTAPE(스키즈합 힙테이프) '合 (HOP)'(합 (합))까지 여섯 작품을 연속으로 해당 차트 가장 높은 순위에 직행시켰다. 당시 '빌보드 200' 6연속 1위를 차지하며 방탄소년단, 린킨 파크(Linkin Park), 데이브 매튜스 밴드(Dave Matthews Band)와 함께 2000년대 '빌보드 200'에서 가장 많은 1위를 차지한 그룹이 된 스트레이 키즈는 'KARMA'로 7연속 1위 위업을 달성하며 이 부문 단독 1위로 올라섰다.특히 스트레이 키즈는 'KARMA'로 미국 내 첫 주 판매량 자체 최고 기록도 갈아치웠다. 종전 최고 기록인 2023년 정규 3집 '★★★★★ (5-STAR)'의 24만 9500장 대비 약 6만 3500장 상승한 수치로 이는 2025년 발매된 K팝 앨범 중 미국 내 첫 주 판매량 1위이자 모든 아티스트로 범위를 넓혀도 모건 월렌(Morgan Wallen), 위켄드(The Weekend)를 잇는 3위 기록이다.세계 3대 음악 차트로 손꼽히는 영국 오피셜 차트에서도 호기록을 달성했다. 'KARMA'는 최신 '오피셜 앨범 차트 톱 100'에 자체 최고 순위인 22위, 타이틀곡 'CEREMONY'(세리머니)는 '오피셜 싱글 차트 톱 100' 37위로 첫 등장했다. 여기에 프랑스 음반 협회(SNEP)가 발표한 최신 톱 앨범 차트와 독일 오피셜 톱 100 앨범 차트에서 'KARMA'가 1위로 선정됐고 네덜란드 톱 100 앨범 차트 3위, 스웨덴 톱 60 앨범 차트 3위, 호주 ARIA 톱 50 앨범 차트 4위, 뉴질랜드 오피셜 아오테아로아 톱 40 앨범 차트 7위, 리투아니아 AGATA 톱 100 앨범 차트 9위 등 해외 여러 음악 차트에서 존재감을 드러냈다.스트레이 키즈는 미국 대중음악 시상식 'MTV VMA'(MTV Video Music Awards)의 수상 후보에 오르는 겹경사도 맞이했다. 최근 'MTV VMA' 공식 SNS 채널 발표에 따르면 스트레이 키즈는 '베스트 그룹' 부문 후보로 지명됐다. 스트레이 키즈가 '베스트 그룹' 후보에 이름을 올린 것은 이번이 처음으로, 지난 5일 발표에서 'Chk Chk Boom'(칙칙붐)으로 4년 연속 '베스트 K팝' 부문에 노미네이트 된 데 이어 '2025 MTV VMA' 총 두 개 부문에 이름을 올리게 됐다.한편 스트레이 키즈는 컴백 타이틀곡 'CEREMONY'로 28일 Mnet '엠카운트다운', 29일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 30일 MBC '쇼! 음악중심', 31일 SBS '인기가요'까지 8월 마지막 주 국내 음악방송 1위 트로피를 싹쓸이하며 'K팝 챔피언'다운 위상을 떨쳤다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr