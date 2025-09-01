사진=유승준 유튜브
사진=유승준 유튜브
가수 출신 유승준(48·미국명 스티븐 승준 유)이 의미심장한 글을 남겼다.

31일 유승준의 유튜브 채널에는 '유승준 인생 토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 유승준은 "힘든 상황에서도 누구랑 같이 있느냐에 따라 유익한 상황이 될 수 있다"면서 "눈물 없이 말할 수 없다. 말만 하면 '인간극장'이 된다"고 말했다.

유승준은 과거 성룡과의 인연을 자랑하며 "예전에 내가 핫할 때는 댄서, 매니저, 스타일리스트까지 30~40명이 같이 이동했다. 그걸 보고 성룡 형님이 '쟨 뭐야?'라고 했다더라"고 전했다.
사진=유승준 유튜브
사진=유승준 유튜브
사진=유승준 유튜브
사진=유승준 유튜브
이후 중국 진출한 유승준을 본 성룡이 그가 다니던 교회 집사님을 통해 연락을 해왔다고. 유승준은 "중국에 있을 때 성룡 덕분에 마음이 따듯했다. 은인이다. 그렇게 도와준 사람들이 많다"고 고마움을 전했다.

유승준은 "내 몸에는 있지만, 아이들이 어릴 때부터 '몸에 문신하지 말라'고 했다. 나는 해도 내 자식은 안 했으면 한다. 내 눈에 이렇게 아름답고 사랑스러우니까"라며 애정을 표현했다.

특히 유승준은 첫째 아들에 대해 "나 안 닮았다. 착하다"면서 "깜깜한 터널을 지날 때 첫째를 얻었다. 나한테는 등불이었다"고 회상했다.
사진=유승준 유튜브
사진=유승준 유튜브
사진=유승준 유튜브
사진=유승준 유튜브
15살 때 아내를 만나 34년째 함께하고 있는 유승준은 "힘든 일 좋은 일 다 겪었지만, 깊은 마음속은 헤아리기 힘들더라. 아내도 마찬가지일 거다. 어쨌든 남이니까"라고 말했다.

유승준은 "살다 보면 다 자기 입장이 있다. 예전에는 나도 잘난 맛에 살아서 누군가를 판단했지만, 남들이 나보다 낫더라. 이제는 누굴 판단하지 않는다. 내가 누굴 판단할 만한 사람이 아니구나 생각이 들더라"고 전했다.

그러면서 "나도 내 나름의 판단력과 잣대를 가지고, 남을 날카롭게 판단했고 비판했다. 돌아보니 그 사람의 인생에 대해 나는 아는 게 없는 거다. 돌아보면 내 자신을 보더라도 내가 무지하구나 싶다"고 이야기했다.
사진=유승준 유튜브
사진=유승준 유튜브
사진=유승준 유튜브
사진=유승준 유튜브
유승준은 장문의 글을 통해 "저에게 가장 큰 축복이 있다면 사랑하는 아내와 사랑하는 가족을 얻은 것"이라며 "그런 의미에서 저는 모든것을 얻었다. 가슴 아픈 일이 있을 때에도 늘 마음은 풍성하고 감사했다"고 말했다.

이어 "실수와 후회 없이 인생을 배울 수 있으면 얼마나 좋을까? 주름이 늘고 흰수염이 늘어야 조금씩 깨닫게 되는 게 인생이다. 그 누구도 예외는 없다. 잃어버리고 나서야 소중했다는걸 깨달게 되니.. 저는 참 미련한 사람이다"라고 덧붙였다.

한편, 서울행정법원 행정5부(재판장 이정원)는 지난 28일 유승준이 주 로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 낸 사증(비자) 발급 거부 처분 취소 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다. 다만 유승준이 법무부를 상대로 한 ‘입국금지 결정 부존재 확인 소송’은 각하했다.

유승준은 한때 국내 정상급 가수로 활동하며 군 입대 의사를 밝힌 바 있으나, 돌연 미국 시민권을 취득하면서 병역 의무를 회피했다는 비판을 받았다. 이후 2002년부터 한국 입국이 막혔다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지