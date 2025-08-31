사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 한여름 OOTD로 청량한 러블리를 뽐냈다.기은세는 인스타그램에 "왜케 더워요 ?"라는 멘트와 함께 근황 사진을 올렸다.사진 속 기은세는 검은색 슬리브리스 톱에 금장 버튼, 라이트 블루 와이드 데님을 매치해 시크하면서도 편안한 분위기를 완성했다. 기은세는 투톤 플랫슈즈와 브라운 토트백으로 포인트를 더하고 카페 앞 벤치에 앉아 담백한 표정으로 시선을 사로잡는다.다른 컷에서 기은세는 공방을 배경으로 유리 진열장 너머 도자기들 사이에 선 채 또렷한 이목구비를 드러낸다. 다른 사진에서 기은세는 식당에서 음식 접시를 들고 장난스러운 미소를 보여 힐링 무드를 더한다.댓글에는 "청순하다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "아름다워요" "진짜 패션 멋있어요" 등이 이어졌다. 한편 1983년생으로 42세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr