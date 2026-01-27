사진=가수 솜혜빈 SNS

사진=가수 김예훈 SNS

Mnet '아이돌학교' 출신 가수 솜혜빈이 동료 가수 김예훈과 결혼한다.솜혜빈은 최근 자신의 SNS를 통해 내달 21일 김예훈과 결혼식을 올린다고 발표했다.그는 "저 결혼해요. 평생을 함께할 한 사람을 만나게 됐다"라면서 예비 신랑에 대해 "저와 같은 믿음 안에서 살아가고 저를 진심으로 아껴주고 늘 솔직한 마음으로 제게 따뜻함과 평안을 전해주는 꼬순내 나는 사랑스러운 사람"이라고 소개했다. 이어 "서로를 세워주는 믿음의 가정을 꾸리게 됐다"며 "앞으로도 음악과 미술 활동을 통해 선한 영향력을 전하는 아티스트가 되겠다"는 포부를 덧붙였다. 김예훈 역시 "소중한 인연과 결혼을 약속했다"는 짧은 소감을 전했다.1996년생인 솜혜빈은 2017년 Mnet 오디션 프로그램 '아이돌학교'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 2019년 양성애자임을 커밍아웃하고 동성 연인과의 교제 사실을 공개해 화제를 모았으나, 이듬해 결별 소식을 전한 바 있다. 활동명은 본명인 송혜인에서 솜해인, 솜혜빈으로 변경해 사용 중이다.솜혜빈의 예비 신랑인 김예훈은 1998년생으로 2세 연하다. 그는 지난해 '위드 유(With You)', '그때에 너를 안아줄걸' 등의 음원을 발표하며 가수 활동을 이어오고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr