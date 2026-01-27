신지, 드디어 5월 결혼…상대는 7살 연하 가수 문원

코요태 신지가 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다.신지는 지난 26일 자신의 인스타그램에 자필 편지를 공개해 "제 인생에서 가장 중요한 결혼 발표를 정식으로 하려 한다"며 "문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 한다"고 밝혔다.신지는 지난해 6월 7살 연하 발라드 가수인 문원과 결혼 소식을 알렸다.신지는 편지에서 "함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓이고 온전한 내 편이 생겼다는 것에 감사하게 되고, 서로 의지할 수 있게 됐으며 저희는 더욱 단단해졌다"고 적었다.이어 "많은 분의 애정 어린 염려와 걱정들을 모두 잘 알고 있다"며 "잊지 않고 변함없이 한결같은 모습으로 발맞춰 한 걸음 한 걸음 나아가 보겠다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr