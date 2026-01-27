사진=서유리 SNS

성우 서유리가 사랑으로 가득찬 근황을 전했다.서유리는 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 "생일 아직 좀 남았는데 눈물 줄줄. 구하기 힘들었다고"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 서유리가 명품 반지를 선물 받은 후 눈물과 축하를 뜻하는 이모티콘을 첨부한 모습. 특히 서유리는 약지 손가락에 해당 반지를 착용해 남자친구와의 깊은 애정을 과시했다.한편 서유리는 2019년 최병길 PD와 결혼했으나 2024년 3월 이혼했다. 이후 지난해 6월, 결혼정보회사를 통해 만나게 된 법조계 종사자와 교제 중이라고 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr