배우 차은우가 200억원대 탈세 의혹에 휩싸인 가운데, 교육 브랜드 대성마이맥이 차은우의 광고를 여전히 유지하고 있는 것으로 확인됐다.27일 기준 대성마이맥 공식 인스타그램에는 차은우가 출연한 광고 영상 게시물이 가장 상단에 고정된 상태다. 차은우의 탈세 의혹이 불거진 이후 다수 브랜드가 그의 광고를 비공개 처리하거나 삭제한 상황과 대비되는 행보다.차은우의 탈세 논란이 확산되자 그가 모델로 활동 중이던 일부 뷰티·금융 브랜드 등은 광고 노출을 중단하는 등 즉각적인 대응에 나섰다. 반면 대성마이맥은 현재까지 별도의 공식 입장을 내지 않은 채 차은우가 출연한 광고를 유지하고 있다. 공식 SNS를 통해 노출 중인 광고 역시 현재까지 변동 없이 게시된 상태다.현재 차은우는 현 소속사 판타지오가 있음에도 불구하고 가족 명의의 별도 법인을 설립해 소득 구조를 분산함으로써 세 부담을 낮추려 했다는 의혹을 받고 있다. 이와 관련해 국세청은 차은우에게 소득세 등을 포함해 200억 원이 넘는 세금을 추가 납부하라고 통보했다.한편 차은우의 소속사 판타지오 측은 탈세 의혹과 관련해 "차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당되는지가 주요 쟁점인 사안"이라며 "현재 최종적으로 확정 및 고지된 사안이 아니며 법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정"이라고 밝혔다.차은우 역시 지난 26일 자신의 SNS에 "추후 진행 되는 조세 관련 절차에 성실히 임하겠다. 또한 관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr