사진 = 손예진 인스타그램

배우 손예진이 핑크 톤 플로럴 패턴 드레스와 백리스 디자인으로 우아함과 섹시함을 동시에 선보였다.손예진은 자신의 인스타그램에 하트 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 손예진은 핑크 베이스에 화려한 플로럴 패턴이 돋보이는 롱드레스를 착용하고 등 부분이 완전히 드러나는 백리스 디자인으로 세련된 섹시미를 자랑했다.고급스러운 민트색 장식 거울과 팜트리 모양의 골드 조명이 설치된 럭셔리한 인테리어 공간에서 포즈를 취하며 드레스의 실루엣과 백라인이 완벽하게 강조되는 앵글로 촬영됐다. 측면과 후면 샷을 통해 드레스의 디테일한 패턴과 몸매 라인, 그리고 차분하면서도 우아한 분위기가 한 프레임에 담겼다. 이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "여신이다" "드레스 잘 어울려요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 손예진은 난데없는 아역배우 홀대 논란에 휩싸인 바 있다. 지난 19일 '어쩔 수가 없다' 제작보고회 현장에서 손예진은 "아이를 낳고 첫 작품이라 도움이 된 거 같다"며 "아이와 있는 내 모습이 자연스러웠다"고 말했다. 그러자 이병헌은 "내가 촬영장에서 본모습과는 다르다"며 "딸로 나오는 아역 배우가 질문을 많이 해서 난 계속 대답해 줬는데 손예진은 한 번도 대답을 안 하더라 그래서 내가 '대답 좀 해줘라'라고 했더니 '선배님이 맡아서 해달라'라고 하더라"며 웃으며 말했다.이 같은 이병헌의 발언이 손예진의 아역 배우 홀대 논란으로 이어지자 아역 배우의 어머니까지 직접 등장해 "손예진은 다정했다"고 해명하기까지 했다.1982년생인 손예진은 동갑내기 배우 현빈과 결혼해 슬하에 1남을 두고 있으며 박찬욱 감독의 신작 영화 '어쩔수가없다'로 스크린 복귀를 앞두고 있다.한편 손예진을 비롯해 이병헌, 박희순, 이성민, 염혜란이 출연하는 박찬욱 감독의 신작 '어쩔 수가 없다'는 베네치아국제영화제 3일 차인 오는 29일 세계 최초로 상영될 예정이며, 9월 24일 국내 개봉을 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr