레드벨벳 아이린이 인스타그램을 통해 눈부신 미모를 과시했다.아이린은 최근 인스타그램에 여러 장의 사진을 올리며 팬들과 소통했다.사진 속 아이린은 은은한 핑크 톤의 헤어스타일로 시선을 사로잡았다. 카메라를 응시하는 클로즈업 셀카에서는 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 돋보였고, 장난스러운 표정을 지으며 러블리한 매력을 발산하기도 했다. 또 다른 컷에서는 소품을 활용해 귀여운 분위기를 더하며 다채로운 매력을 선보였다.사진을 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "비주얼 미쳤다" "너무 여신이에요"라며 뜨거운 반응을 보였다.아이린은 레드벨벳 활동뿐 아니라 다양한 화보와 광고를 통해 독보적인 비주얼과 존재감을 입증하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 한편 레드벨벳 아이린은 1991년생으로 34세이며 최근 솔로활동과 유닛 활동을 하며 팬들과 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr