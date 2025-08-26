사진 제공 = pacific records(퍼시픽 레코드)

싱어송라이터 임지우가 새 싱글 'SKIT'(스킷)을 발매했다.'SKIT'은 공연이나 앨범에서 짧게 지나가는 장면이나 소극 등을 의미하는 단어로, 임지우는 이번 곡을 통해 누군가에게 그저 스쳐 지나가는 사람이 아닌, 기억에 오래 남는 대단한 사랑이 되고 싶은 마음을 담아냈다.특히 '나는 너의 스킷이나 플랜 B가 되기엔 너무 괜찮은 사람이라, 넌 나를 놓치면 꽤나 후회할 텐데'라는 생각을 가진 주인공의 당돌하고 솔직한 감정을 임지우 특유의 귀엽고 재치 있는 감성으로 풀어낸 것이 특징이다.이번 싱글은 죠지, 지미브라운, 제이클레프 등과 함께 작업한 바 있는 프로듀서 vsclm(바스큘럼)이 참여해 완성도를 더했다. 임지우와 vsclm의 협업은 작년 11월 발매된 'Love Actually(러브 액추얼리)'에 이어 두 번째로, 다시 한번 환상적인 호흡을 선보이며 귀를 사로잡는다. 그루비한 비트와 감각적인 브라스 사운드가 더해져 임지우만의 개성이 빛난다.임지우는 작년 'Love Actually'를 시작으로 두 달 간격으로 꾸준히 싱글을 발매하며 왕성한 창작 활동을 이어가고 있다. 연말에는 첫 정규 앨범을 발매할 예정이다.'SKIT'은 현재 전 음원 플랫폼을 통해 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr