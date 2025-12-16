사진제공: 비욘드제이

배우 강윤이 비욘드제이와 전속계약을 체결했다.16일 비욘드제이는 “탄탄한 연기력과 독보적인 매력을 지닌 강윤과 새로운 여정을 함께하게 되어 기쁘다”라며 “강윤의 폭넓은 역량을 다양한 작품을 통해 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 이어 “앞으로 강윤의 활약에 많은 기대와 응원을 부탁드린다”고 덧붙였다.강윤은 영화 ‘범죄도시3’에서 일본 야쿠자 히로시 역으로 분해 강렬한 비주얼과 연기력을 선보였다. 이 외도 드라마 ‘내 마음에 그린’, '암행어사: 조선비밀수사단', ‘두 번째 남편’, ‘스터디그룹’ 등 다양한 장르에서 활약해왔다.또한 쇼 프로그램 ‘나도 영화 감독이다 2’, 'SNL 코리아 시즌9', '최신유행 프로그램 시즌2'에 출연했다. 더불어 연극 ‘어린신부’, ‘그남자 그여자’, ‘발칙한 로맨스’, ‘병실전’ 등을 통해 무대 경험을 쌓으며 탄탄한 연기실력을 다져왔다.한편 강윤이 합류한 비욘드제이에는 강한나, 조아람, 박아인, 박경혜, 서이서, 황휘 등이 소속되어 있다. 또한 드라마 '알고있지만', '살인자의 쇼핑목록', '썸바디', '오늘은 좀 매울지도 몰라', '춘화 연애담', '우리영화' 등 다양한 작품을 제작한 종합 엔터테인먼트사다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr