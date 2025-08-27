"부자로 죽지 않을 것" 빌게이츠. 150조원 기부한다…'재산 1조설' 유재석도 감탄 ('유퀴즈')

사진제공=tvN

자선가 빌 게이츠(Bill Gates)가 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 어디에서도 들을 수 없던 진솔한 인생 이야기를 전한다. '재산 1조설'의 국민 MC 유재석도 그의 소신에 감탄을 표한다.27일 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭' 308회에서는 마이크로소프트(MS) 공동창업자이자 게이츠 재단 이사장인 빌 게이츠와 전 세계 인기 돌풍을 불러일으키고 있는 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 한국계 감독 매기 강(Maggie Kang) 등이 출연한다.역대급 글로벌 섭외로 화제를 모은 가운데, 공개된 예고에는 빌 게이츠와 유재석, 조세호의 역사적인 첫 만남이 담기며 시청자들의 호기심을 자극한다. 유재석은 "토크를 하다 하다 이젠 빌 게이츠 이사장님하고"라며 상상도 못한 섭외에 다시 한 번 감탄과 긴장감을 표한다. 조세호가 두 사람을 보며 "두 분 안경 스타일이 비슷하다"고 하자 빌 게이츠는 "범생이 스타일이죠"라는 재치 있는 답변으로 현장을 웃음바다로 만든다.그의 철학과 소신이 담긴 진솔한 이야기 역시 주목할 만하다. 빌 게이츠는 전 재산의 99% 기부를 선언한 이유에 대해 "제게 남은 자원을 사회에 돌려주는 것이 맞다고 생각했다"면서 '내가 진짜 의미 있는 영향을 줄 수 있는 건 뭘까'라는 질문에서 자선 사업을 시작하게 됐다고 밝혔다.'유 퀴즈'를 빛낸 자기님들이 전한 참신한 질문과 빌 게이츠의 유쾌한 답변도 흥미를 더할 예정이다. "하루에 얼마를 쓰시나요?"라는 짠테크 고수 자기님의 질문에 그는 "꽤 많이 쓴다"는 솔직하고 시원한 답변과 함께, 실제로 선물 받은 핸드폰을 사용중이라는 TMI로 웃음을 자아내기도. 어둥이 부모 자기님들의 질문에는 할아버지 미소 가득한 친근한 모습을 보여 그의 인생 이야기에 대한 궁금증을 더한다.빌 게이츠의 퀴즈 도전 역시 놓칠 수 없는 관전 포인트가 될 전망이다. '유 퀴즈' 공식 SNS에는 빌 게이츠가 가장 오래된 윈도우 부팅음 맞히는 퀴즈에 당황하는 모습이 포착돼 웃음을 자아낸다. 과연 빌 게이츠가 퀴즈의 정답을 맞혀 100만 원의 상금을 탔을지 본 방송을 향한 기대감이 고조된다. 한편, 게이츠 재단은 20년 뒤인 2045년 문을 닫는다고 발표했다. 빌 게이츠는 "부자로 죽지 않을 것"이라며 자신의 남아 있는 테크 자산 99%를 재단에 기부할 것이라고 약속했다. 기부를 약속한 자산 규모는 현 추계로 1070억 달러(150조 원)에 이른다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr