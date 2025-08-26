/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공 = O3 Collective

/ 사진제공 = O3 Collective

배우 겸 가수 이준호가 글로벌 활동에 박차를 가한다.이준호는 26일 공식 SNS를 통해 팬클럽 2기 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 이미지 속 이준호는 네이비 자켓에 화이트 셔츠, 데님 팬츠, 스트라이프 넥타이를 매치해 세련된 프레피룩을 완성했다. 파스텔 옐로우와 스카이 블루 배경 속 정면을 응시하는 모습은 지적이면서도 청량한 분위기를 자아낸다.이준호는 오는 9월 2일까지 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 공식 팬클럽 2기를 모집하고 글로벌 팬들과 활발한 소통을 이어간다.한편 최근 새로운 소속사 O3 Collective(오쓰리콜렉티브) 설립 소식을 전하며 화제를 모은 이준호는 다채로운 활동으로 국내외 팬들과 적극 소통을 이어갈 계획이다. 이준호는 27일 상하이, 28일 타이베이에서 열리는 벨루티 글로벌 브랜드 행사에 참석해 현지 팬들과 만날 예정이다.뿐만 아니라 이준호는 올 하반기 tvN 드라마 ‘태풍상사’와 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘캐셔로’ 로 전 세계 시청자들을 만난다. 오는 10월 방송되는 ‘태풍상사’에서 1997년을 휘감은 청춘의 아이콘 ‘강태풍’을 맡아 김민하와 호흡을 맞추고 , ‘캐셔로’에서는 내 집 마련이 꿈인 흙수저 공무원 ‘강상웅’을 연기하며 색다른 매력을 선보인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr